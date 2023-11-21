Жители Челябинска показали «драконьи» облака
Они являются предвестниками ухудшения погоды.
Они являются предвестниками ухудшения погоды.
В понедельник, 20 ноября, жители Челябинска запечатлели необычное явление: в небе появились «драконьи» облака. Об этом пишет 74.RU.
Эксперты объяснили, что такие волны в небе иногда называют облаками Кельвина-Гельмгольца. Для их появления необходимо соблюдение многих факторов. Так, более легкий воздух должен находиться над тяжелым, скорость ветра в верхних и нижних слоях должны различаться, а облачность должна существовать только в нижнем слое.
«Драконьи» облака считаются очень редким явлением и предвещают ухудшение погоды.
Ранее необычное явление заметили в США. Там небо во время заката разделилось на две части.
Анна Морозова