04:25 (мск), источник: © РИА Новости

Жителям Кубани, Поволжья и Дальнего Востока спрогнозировали сложную погоду

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае, в Поволжье — метель и гололедица, в Приморском крае и на Сахалине — дождь со снегом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Двадцать второго и двадцать третьего ноября в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в смешанном виде: в виде дождя, мокрого снега и снега в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 23 метров в секунду. На притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья, включая Геленджик, Туапсинский район, ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок», — сказал Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что «сложная» погода ожидается и в Поволжье — туда придет циклон, ранее засыпавший снегом регионы Черноземья.

«В Татарстане прогнозируется аналогичная ситуация: очень сильный снег, значит будут затруднения с транспортом… Кое-где с мокрым снегом и, что очень важно, ледяным дождем… Сильная гололедица, метель, гололед, снежные заносы на дорогах», — сообщил Вильфанд.

Также, по его словам, «опасная» погода ожидается в Пермском крае — ночью 22 ноября там пойдет сильный снег, который будет налипать на провода и ветви деревьев.

«Еще один регион, где ситуация сложная — это Дальний Восток. 22 ноября на Сахалине сильный снег и дождь, ветер до 23 метров в секунду. В Приморском крае 23 ноября начинаются сильные осадки в виде дождя и снега, гололедные явления и метель, потому что ветер на побережье Приморского края будет до 26 метров в секунду», — сказал метеоролог.

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