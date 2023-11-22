Болит голова у дятла. Животные и птицы тоже страдают от магнитных бурь
Магнитные бури вызывают у людей ухудшение самочувствия, но и животные тоже страдают в эти дни. Эксперты рассказали aif.ru, как помочь братьям нашим меньшим.
Магнитные бури вызывают у людей ухудшение самочувствия, но и животные тоже страдают в эти дни. Эксперты рассказали aif.ru, как помочь братьям нашим меньшим.
С 22 по 26 ноября на Землю обрушится магнитная буря — прогнозируют ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. И пусть уровень магнитной бури — G, то есть он самый слабый по пятибалльной шкале, но все равно некоторые люди тяжело переносят это природное явление. У них может появиться мигрень, возникает слабость, начинаются перепады давления, происходит частая смена настроения.
Влияет магнитная буря и на животных. Это подтверждает зоолог и кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.
«Магнитные бури влияют на животных примерно так же, как и на людей. Ведь животные в большей степени, чем люди, пользуются магнитным полем Земли как одним из органов чувств. Соответственно, геомагнитные изменения влияют на их тела, и животные вполне способны их воспринимать», — пояснил Тумасьян.
Медведь, дятел и капибара — на всех влияет магнитная буря. Только реакция организма каждого зверя будет разная, утверждает специалист.
«Конечно, есть разница, как каждый вид животных переносит магнитную бурю. Но необходимо отметить, что детально с точки зрения науки этот вопрос еще никто не исследовал. Я могу ориентироваться только по каким-то своим ощущениям и наблюдениям, — говорит зоолог. — Какое-то животное менее активно в этот день, у кого-то аппетит снижается. Кто-то будет больше спать, а есть и такие, кто вообще не обратит внимания на магнитную бурю. Хотя есть одно общее у всех зверей — их гиперактивность в эти дни маловероятна».
Что касается птиц, то в геомагнитные дни они и вовсе могут потерять ориентацию в пространстве. В стену дома случайно не влетят, но сбиться с курса могут. По словам орнитолога Евгения Коблика, магнитные поля Земли пернатые используют как навигатор.
«В их голове есть некая магнитная карта, магнитный компас. Благодаря этому они и могут совершать перелеты в конкретные места. Есть предположение, что во время магнитных бурь птицы сбиваются с курса и могут залететь не туда. Магнитные поля могут меняться, и довольно сильно. Когда такие ситуации происходят, то птица оказывается дезориентированной», — заявил в беседе с aif.ru орнитолог.
В целом, все животные метеозависимы. Любые, даже мелкие отклонения в земной коре, они тоже могут почувствовать. И даже предвидеть землетрясение.
«Человек не слышит этих толчков, не понимает, что вот-вот начнется землетрясение, а животные уже ощущают напряжение земной коры. Это могут быть слабые толчки. У большинства животных многие органы чувств, в том числе чувство магнитных полей, развито сильнее, чем у человека», — добавил Филипп Тумасьян.
Домашние питомцы, как и любые животные, также метеочувствительные. И в такие дни их лучше поберечь, попусту не беспокоить.
«В эти дни им лучше не давать каких-то дополнительных сверхнагрузок и соблюдать режим дня, в котором животное привыкло существовать. Следует также отказаться от каких-то поездок, длительных прогулок или каких-то таких вещей, которые дают дополнительную нагрузку на животное. Это поможет ему с меньшим стрессом пережить магнитную бурю», — добавил Тумасьян.