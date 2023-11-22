Россиянам перечислили меры первой помощи при обморожении

Григолия заявила, что переохлаждение возникает при длительном нахождении на минусовой температуре, а также при неправильно оказанной помощи для согрева человека. К ним врач отнесла обработку обмороженных участков кожи жиром и мазями, растирание кожи при появлении отека и волдырей или растирание снегом с целью согреться. При этом, как отметила медик, сильное переохлаждение чревато не только простудой, но и более тяжелыми последствиями — вплоть до ампутации конечностей и летального исхода.
При угрозе обморожения необходимо раздеться в теплом, сухом помещении, накрыться теплым одеялом, выпить горячего чая, кофе или молока, перечислила порядок действий врач.
В то же время, по словам Григолии, при сильном обморожении быстрое согревание, массаж или растирание категорически противопоказаны. В этом случае на пораженную поверхность нужно наложить теплоизолирующую повязку, объяснила врач. Для ее изготовления следует соединить несколько слоев марли, толстый слой ваты, затем снова слои марли, а сверху закрыть повязку клеенкой или прорезиненной тканью. Пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, добавила собеседница «Ленты.ру».
Чтобы не допустить переохлаждения и обморожения, нужно одеваться по погоде, напомнила врач. Желательно надевать одежду и обувь из натуральных материалов. Одежда должна иметь несколько тонких слоев, вместо одного плотного. «В мороз следует смазывать кожу лица и рук защитным кремом. При длительном нахождении на улице периодически проверять, не белеют ли открытые части лица и головы, массировать нос и щеки. Нельзя находиться на холоде в нетрезвом состоянии», — подвела итог Григолия.