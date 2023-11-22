16:01 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Челябинске начали выращивать ежевику под искусственным светом

Ученые подобрали лучший заменитель солнца.

Источник: ЮУрГАУ

В Челябинске команда исследователей из ЮУрГАУ подобрала дополнительный источник света для выращивания различных культур растений в дополнение к солнечной энергии. Разработку уже успешно проверили на ежевике. Ученые говорят, что они добились снижения затрат на электричество на 10−15%.

Искусственное освещение может либо удлинять световой день, либо полностью заменять солнце.

Эксперты отмечают, что они впервые получили данные о спектральных свойствах листьев ежевики полученных методом микроклонального размножения. На основе полученных сведений были сформированы и опробованы предложения по повышению экономической эффективности технологии размножения ежевики.

Также в ходе работы ученые составили карту полей предприятия по содержанию в них основных элементов: азота, калия и фосфора. На одном и том же участке содержание веществ могло отличаться в десятки раз. При обладании этими данными земледельцы смогут сократить расход минеральных удобрений и сделать урожай более стабильным.

Ранее ученые объяснили, почему подсолнухи тянутся к солнечному свету.

Анна Морозова

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