В Челябинске начали выращивать ежевику под искусственным светом
Ученые подобрали лучший заменитель солнца.
Ученые подобрали лучший заменитель солнца.
В Челябинске команда исследователей из ЮУрГАУ подобрала дополнительный источник света для выращивания различных культур растений в дополнение к солнечной энергии. Разработку уже успешно проверили на ежевике. Ученые говорят, что они добились снижения затрат на электричество на 10−15%.
Искусственное освещение может либо удлинять световой день, либо полностью заменять солнце.
Эксперты отмечают, что они впервые получили данные о спектральных свойствах листьев ежевики полученных методом микроклонального размножения. На основе полученных сведений были сформированы и опробованы предложения по повышению экономической эффективности технологии размножения ежевики.
Также в ходе работы ученые составили карту полей предприятия по содержанию в них основных элементов: азота, калия и фосфора. На одном и том же участке содержание веществ могло отличаться в десятки раз. При обладании этими данными земледельцы смогут сократить расход минеральных удобрений и сделать урожай более стабильным.
Ранее ученые объяснили, почему подсолнухи тянутся к солнечному свету.
Анна Морозова