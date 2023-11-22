18:01 (мск), источник: Life.ru

Огурцы, капуста и щавель: Российские учёные собрали в Антарктиде рекордный урожай овощей

Специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) вместе с учёными из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем Российской академии наук закончили эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции Восток. Они собрали рекордный урожай.

Источник: ААНИИ

Сотрудники выяснили, что в двух оранжереях на квадратном метре за год можно вырастить до 100 килограмм огурцов, до 149 килограмм листовой капусты, до 29 килограмм томатов и до 11 килограмм сладкого перца. Таких впечатляющих показателей удалось достичь с помощью применения беспочвенной технологии «панопоника».

Причём урожай огурцов в этом сезоне собрали впервые — за 60 дней с момента высадки семян на квадратном метре получилось вырастить 16,5 килограмма. Учёные готовили различные блюда со свежими плодами и угощали коллег. Вырастить огурцы на станции оказалось намного проще, чем арбузы, ведь они менее прихотливые.

Благоприятные для растений условия учёные создали с помощью фитотехкомплекса. При выращивании использовались и питательные растворы, а добиться желаемого эффекта помогло определённое освещение. Среди листовых культур интересным по составу полезных ингредиентов специалистам показался щавель — за год с квадратного метра выращено до 55 килограмм.

«Станция “Восток” в последние годы стала площадкой для ярких научных исследований, экспериментов и открытий. Строится новый зимовочный комплекс “Восток”, который мы рассчитываем запустить в тестовом режиме уже в начале 2024 года. Приятным дополнением станет оранжерея, она будет не только радовать глаз, но и пополнит рацион полярников свежими овощами, зеленью и, возможно, даже ягодами», — приводит пресс-служба ААНИИ слова директора института Александра Макарова.

В будущем на станцию «Восток» в рамках эксперимента планируют отправить лесные ягоды: ежевику, голубику и землянику.

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