С пляжей Барселоны исчезает песок

По ее словам, шторм, вызванный ураганом «Кьяран», который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла. «Нам нужен песок», — заявила Хименес.
Она ответила, что суммарные потери песка эквивалентны исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема вряд ли решится до 2025 года.
Закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и по данным СМИ, тендер по этому вопросу не состоится до 2025 года. Последний тендер был проведен в 2010 году.