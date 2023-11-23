03:44 (мск), источник: © РИА Новости

С пляжей Барселоны исчезает песок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) Патрисию Хименес.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, шторм, вызванный ураганом «Кьяран», который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла. «Нам нужен песок», — заявила Хименес.

Она ответила, что суммарные потери песка эквивалентны исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема вряд ли решится до 2025 года.

Закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и по данным СМИ, тендер по этому вопросу не состоится до 2025 года. Последний тендер был проведен в 2010 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
'Будет война'. В США рассказали, из кого сделают новую 'Украину'
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»