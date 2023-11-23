11:43 (мск), источник: РБК Life

Врачи предупредили о риске получить солнечный ожог зимой. Как защититься

Это может привести к новообразованиям.

Источник: РИА "Новости"

Получить солнечный ожог можно даже зимой, если находиться на солнце достаточно долго. Правда в холодное время года страдает в основном лицо, а не большая часть тела (как при летнем стремления загореть). РБК Life выяснил у экспертов, чем опасно зимнее солнце и как себя защитить.

По словам онколога и главного врача Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева, защита от солнечных лучей зимой точно такая же, как и летом. Не стоит находиться под прямыми лучами слишком долго, кроме того необходимо использовать специальные лосьоны, крема и спреи. С поправкой на то, что в средней полосе нашей страны палящего зимнего солнца обычно нет. При этом любителям горнолыжного отдыха следует не терять бдительность.

«Если человек отдыхает где-то в горах, где инсоляция (облучение поверхностей солнечным светом) достаточно большая, то, конечно, защитные крема необходимы. Онкологи после зимнего горнолыжного сезона наблюдают некий рост определенного типа опухолей кожи. В частности, базально-клеточных новообразований», — предупреждает Пылев.

Базально-клеточный рак кожи (базалиома) — распространенное злокачественное заболевание кожи, часто встречающееся у людей старшего возраста (после 50−60 лет). Обычно возникает на лице, височной и околоушной областях, волосистой части головы и шее.

«Зимой на горнолыжном отдыхе необходима защита для лица не менее 30, а лучше 50 SPF», — подчеркнул Пылев.

Если говорить про Москву и близкие ей по климату российские регионы, то солнца зимой просто меньше, но ультрафиолетовое излучение никуда не девается, объясняет врач дерматолог-косметолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова.

«Солнцезащитным кремом надо пользоваться, особенно людям, склонным к фотостарению, чтобы избежать появления пигментных пятен, морщин, капилляров и сухости кожи. Большое заблуждение, что если нет тепла от солнце — то ничего не страшного», — пояснила Егорова в беседе с РБК Life.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, кандидат медицинских наук и доцент кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета Владимир Пинегин рассказал РБК Life, что в зимний период человек больше подвержен стрессам, так как меняется световой день, уменьшается уровень витамина D, получаемый организмом. Начинаются сезонные заболевания, в связи с чем возникает повышенная температура тела и необходимость приема антибактериальных и противовирусных препаратов, — все это может привести к выпадению волос.

«Если у пациента ослабленное здоровье, то внешние воздействия (холод и жара) будут ускорять процессы разрушения стержня волоса. Поэтому многие женщины сталкиваются с проблемой секущихся кончиков, у мужчин же эта проблема встречается крайне редко».

При этом действие холода, жары, ультрафиолета и перепадов температур одинаково и не зависит от пола, отметил доктор. Но есть другой нюанс. Женщины часто носят более длинные волосы. Поэтому они более подвержены негативным воздействиям, особенно повреждениям кончиков волос.

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