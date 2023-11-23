Масштабное наводнение в Африке увидели из космоса
Из-за наводнения миллионы людей остались без продовольствия.
Из-за наводнения миллионы людей остались без продовольствия.
В Африке чрезмерные осадки в высокогорьях Эфиопии, Сомали и Кении подняли уровень реки Шебелле. В результате она вышла из берегов в центральной части Сомали и затопила близлежащие территории, в том числе и город Беледуйэне.
Масштабы наводнения зафиксировал спутник Landsat 8. На полученном изображении можно наблюдать сформировавшиеся «озера».
В результате наводнения без крова остались 250 тысяч человек в центральной части города Беледуэйне. В соседней Кении жилье потеряли около 30 тысяч. Основную тяжесть затопления приняли на себя жители Сомали: от стихийного бедствия погибли 50 человек. В общей сложности миллионы людей остались без продовольствия. Известно, что потоп произошел после сильнейшей продолжительной засухи за всю историю наблюдений.
Ранее в результате мощных ливней наводнение произошло в Доминикане.
Анна Морозова