В Бате из-за изменений климата появляются новые насекомые
Так, в городе наблюдаются пауки-осы и тигровая моль.
Так, в городе наблюдаются пауки-осы и тигровая моль.
Городская ферма в городе Бат — это последняя природоохранная организация, выявляющая существ, о которых в этом районе до чрезвычайной ситуации с изменением климата не слышали.
По данным The Guardian, во последние восемь лет на ферме зарегистрировано 1250 видов. Однако недавно эксперты обнаружили еще 30, которые обнаружили там зимой, хотя до этого они наблюдались там только летом.
По словам ученых, насекомые и паукообразные являются важными индикаторами, которые помогают понять, как изменения климата влияют на природу. «Пауки являются классическим примером, поскольку из-за их короткой продолжительности жизни и подвижности они реагируют на изменения погоды», — добавили эксперты.
В начале 1990-х годов паука-осу видели только на южном побережье Англии. Эта местность была непривычна для нахождения этого вида, поскольку для его представителей это слишком холодный район.
Джерсийский тигровый мотылек раньше встречался на Нормандских островах, но становится все более распространенным видом на юге Англии, в том числе на ферме. Среди других недавно появившихся — зеленый паук-сетевик, пчела-плющиха и малый шершень-журчалка.
Ранее в Индонезии ученые открыли новый вид крупной бабочки.
Анна Морозова