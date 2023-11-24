На севере Бурятии произошло землетрясение
УЛАН-УДЭ, 24 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС.
УЛАН-УДЭ, 24 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС.
«Вечером, 23 ноября в 39 км юго-западнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. По предварительной информации толчки, интенсивностью 2−3 балла, ощущались в населенных пунктах Кумора и Новый Уоян», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам обследования спасателей, разрушений не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.