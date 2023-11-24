Внимание, гипертоники. Чем опасно аномально низкое атмосферное давление
Кому опасно низкое атмосферное давление и как нужно спасаться. Разбирался aif.ru.
Кому опасно низкое атмосферное давление и как нужно спасаться. Разбирался aif.ru.
Части москвичей надо сегодня принять меры для защиты своего здоровья. Кому и какие именно?
24 ноября в Москве атмосферное давление составило 719,7 мм ртутного столба. Предыдущий антирекорд принадлежал 1973 году, когда уровень давления составлял 722,3 мм ртутного столба. При этом, по данным синоптиком, уровень давления продолжит снижаться и может достичь уровня в 717 мм ртутного столба.
Как рассказал aif.ru к. м. н., врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров: «Резкие перепады атмосферного давления — один из главных тригеров, которые провоцируют развитие головной боли».
Обратить внимание на свое здоровье рекомендует и врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова. Потому что особенно сильно подвержены перепадам именно жители мегаполисов.
Помимо этого, есть несколько групп пациентов с хроническими заболеваниями, которые также должны быть особенно внимательными.
У них это может проявляться:
— болями в сердце,
— одышкой,
— нарушениями ритма сердца,
— снижением работоспособности,
— отеками,
— онемением конечностей,
— головокружением,
— слабостью,
— нервозностью,
— желанием как можно быстрее лечь спать.
— Избегать серьезных физических нагрузок и эмоциональных потрясений. Но при этом больше гулять.
— Не есть в этот день соленую, пряную, острую и жирную пищу, кофе и кофеиносодержащие напитки. Но пить больше воды, хорошо высыпаться.
— Измерять давление и следить за ним.