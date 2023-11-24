11:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Внимание, гипертоники. Чем опасно аномально низкое атмосферное давление

Кому опасно низкое атмосферное давление и как нужно спасаться. Разбирался aif.ru.

Источник: Freepik

Части москвичей надо сегодня принять меры для защиты своего здоровья. Кому и какие именно?

24 ноября в Москве атмосферное давление составило 719,7 мм ртутного столба. Предыдущий антирекорд принадлежал 1973 году, когда уровень давления составлял 722,3 мм ртутного столба. При этом, по данным синоптиком, уровень давления продолжит снижаться и может достичь уровня в 717 мм ртутного столба.

Это может спровоцировать острые приступы головной боли, предупреждают врачи.

Как рассказал aif.ru к. м. н., врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров: «Резкие перепады атмосферного давления — один из главных тригеров, которые провоцируют развитие головной боли».

Обратить внимание на свое здоровье рекомендует и врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова. Потому что особенно сильно подвержены перепадам именно жители мегаполисов.

Помимо этого, есть несколько групп пациентов с хроническими заболеваниями, которые также должны быть особенно внимательными.

Пониженное атмосферное давление почувствуют на себе пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом.

У них это может проявляться:

— болями в сердце,
— одышкой,
— нарушениями ритма сердца,
— снижением работоспособности,
— отеками,
— онемением конечностей,
— головокружением,
— слабостью,
— нервозностью,
— желанием как можно быстрее лечь спать.

Что рекомендуют врачи?

— Избегать серьезных физических нагрузок и эмоциональных потрясений. Но при этом больше гулять.
— Не есть в этот день соленую, пряную, острую и жирную пищу, кофе и кофеиносодержащие напитки. Но пить больше воды, хорошо высыпаться.
— Измерять давление и следить за ним.

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