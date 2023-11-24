Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы.
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы.
В Москве первый в этом сезоне сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова в столице может составить 10−12 см. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур городских округов дежурят круглосуточно. До конца пятницы, 24 ноября, сохранится «желтый» уровень опасности. Чего еще ждать от погоды в ближайшее время — в материале «Известий».
Ближайшие дни в Москве будут теплыми и снежными, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к вечеру пятницы высота снежного покрова в Москве вырастет до 10 см, а температура повысится до −2…-4 градусов. Из-за порывистого ветра на дорогах появятся снежные заносы в ночь на субботу. Кроме этого, 24 ноября прогнозируется рекордно низкое давление, оно опустится до 718−719 мм рт. ст. при норме 748 мм.
В выходные днем воздух прогреется еще немного — до −3… −1 градуса. «Это уже более-менее ноябрьская погода, хотя температура будет ниже нормы на 1−1,5 градуса», — отметил метеоролог. При этом ночи с пятницы по воскресенье останутся довольно морозными — ожидается −8… −5 градусов.
При этом в субботу и воскресенье сильных осадков в столице не ожидается, рассказала «РИА Новости» главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Погода будет облачная, временами снег от небольшого до умеренного. Это будет передышка в ненастье, то есть довольно комфортно для отдыха. Можно покататься на коньках и уже встать на лыжи, потому что образуется снежный покров», — пояснила она.
«Наиболее теплый день во второй половине месяца прогнозируется в понедельник, когда очередной циклон подойдет к Москве. Давление вновь понизится, но не так, как в пятницу. Прогнозируется повышение температуры: ночью до −7…-2, а днем около нуля», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.
Вильфанд также добавил, что со вторника начнет холодать: днем будет около −6…-5 градусов, поэтому снег сохранится до конца месяца.
Позднякова добавила, что «в понедельник ночью снег местами сильный, местами метель, будут проблемы с налипанием мокрого снега, накатом на дорогах, местами возможны снежные заносы, добавится значительная порция снега».
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур столичных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Была проведена превентивная противогололедная обработка проезжей части. Коммунальщики будут следить за состоянием дорог.
Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК и объектам социальной сферы. На МКАД и в Новой Москве дежурят тягачи для помощи водителям большегрузов.
По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, для уборки города задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки.
Из-за снегопада в столичных аэропортах задержали или отменили не меньше 50 рейсов.
Хуже обстановка на юге: в Домодедово на 11:33 мск 13 рейсов задержано и четыре отменено, во Внуково — 10 задержано и три отменено. В Шереметьево самолеты вылетают только с задержками.
Синоптики рассказали и о погоде в других городах-миллионниках в ближайшее время.
Самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь воздух прогреется до +11…+20 градусов.