«Архипелаг солнечных пятен» грозит Земле мощными магнитными бурями
Вместе с учеными разбираемся, что это такое и как уберечь себя.
Вместе с учеными разбираемся, что это такое и как уберечь себя.
Обсерватория солнечной динамики NASA опубликовала новую серию снимков, на которых ученые заметили скопление солнечных пятен — области, где температура плазмы намного ниже средней температуры самого Солнца. Астрономы отметили, что за последние годы эти пятна разрослись настолько сильно, что образовали полноценный «архипелаг», растянувшийся примерно на 200 тыс. км, пишет Daily Mail.
Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал РБК Life, что новость свидетельствует о «важнейшем событии», которое может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать магнитные бури. Солнечные пятна представляют собой области поверхности Солнца, где магнитные поля более сильны, что может привести к выбросам солнечной активности, таким как солнечные вспышки и коронообразные выбросы массы. Группа этих пятен будет расти, сообщил врач клинической лабораторной диагностики, руководитель лаборатории АБТ Александр Карасев.
«Группа солнечных пятен, которая наблюдается сейчас, является одной из крупнейших за последние десять лет. Это означает, что она имеет более сильное магнитное поле, которое может вызывать более сильные магнитные бури на Земле. Прогнозируется, что группа солнечных пятен будет продолжать расти и развиваться в ближайшие недели», — объяснил Карасев.
Продолжительность существования солнечных пятен зависит от конкретного цикла, но в среднем их обычно можно наблюдать в течение нескольких недель или месяцев, отметил эксперт. Солнечные циклы характеризуются периодами повышения и понижения, и после пика активности количество солнечных пятен снова уменьшается.
По словам ученых, формирование «архипелага солнечных пятен» и его значительные размеры еще раз подчеркивают интенсивность текущего солнечного цикла и высокую вероятность магнитных бурь на Земле.
Последние могут оказать серьезное влияние на работу электроники, систем связи, инфраструктуру спутников, электроэнергетику и даже магнитосферу Земли. Кроме того, они негативно влияют на здоровье людей. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы, — магнитные бури могут вызвать осложнения.
Наиболее характерными симптомами во время магнитных бурь считаются:
«Научные исследования показывают, что вспышки на Солнце могут приводить к повышенному уровню ультрафиолетового излучения, что, в свою очередь, может увеличить риск развития рака кожи. Кроме того, высокий уровень ультрафиолетовых лучей может привести к ожогам кожи, преждевременному старению и другим проблемам со здоровьем кожи», — добавил Карасев.
Защитить себя от негативного воздействия вспышек на Солнце, по словам эксперта, может каждый.
Во-первых, он посоветовал следить за прогнозами космической погоды, чтобы знать, когда можно ожидать вспышек. Например, это можно сделать с помощью смарт-часов.
Во-вторых, врач порекомендовал ограничить пребывание на открытом солнце в периоды повышенной солнечной активности, особенно в середине дня, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное.
Рыбальченко напомнил о важности финансировать программы по наблюдению за солнечной активностью, так как она оказывает непосредственное влияние на жизнь человечества.
«Все происходящее также является серьезным сигналом для правительств — напоминает о важности финансирования наблюдения за солнечной активностью и разработки технологий, способных предсказывать и смягчать возможные негативные последствия солнечных событий для нашей технологической инфраструктуры».