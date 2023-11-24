Можно ли есть огурцы, выращенные на панопонике?
В Антарктиде впервые собрали урожай огурцов, выращенных с помощью беспочвенной технологии.
В Антарктиде впервые собрали урожай огурцов, выращенных с помощью беспочвенной технологии.
Российским ученым в Антарктиде на станции Восток удалось вырастить 16,5 килограммов огурцов. Урожай собрали за 60 дней с момента высадки.
Как сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), для выращивания овощей применялась беспочвенная технология под названием «панопоника».
Панопоника (от греческого πᾶν («все») и πόνος («работа, труд») — это специальные фитотехкомплексы, в которых достигается оптимальное соотношение твердой, жидкой и воздушной среды. Вместо почвы используется тонкослойный аналог, напоминающий ткань. Питательный раствор, в котором содержатся разнообразные элементы, поступает к семени по щелевым капиллярам. Опыление растений проводят вручную.
Самая большая статья расходов при выращивании растений методом панопоники — электроэнергия. Фитотехкомплексам требуется 0,8 киловатта на один квадратный метр, так как растения поглощают свет 12−16 часов в день. На них воздействуют излучением светодиодных светильников, которое является аналогом солнечного спектра.
В теплицах «Востока» удалось собрать неплохой урожай листовых, листостебельных и овощных культур, включая щавель, рукколу, амарант, мангольд, портулак, листовую капусту, петрушку, укроп, базилик, шпинат, кресс-салат и другие салатные культуры.
В прошлом сезоне на станции вырастили 28,5 кг низкорослого томата двух сортов и 9 кг перца из расчета на 1 кв. м.
Кроме этого российские полярники Арктического и антарктического научно-исследовательского института смогли вырастить в самом холодном месте нашей планеты арбузы. За 103 дня на шести растениях появились восемь спелых плодов размером до 13 см в диаметре, вес — до 1 кг. В планах на будущее — выращивание лесных ягод — ежевики, голубики и земляники.
Исследования показали, что содержание нитратов в растениях, выращенных в Антарктиде, не превышает установленные в России санитарно-гигиенические нормы.
Как отметила научный руководитель эксперимента, заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова, фитотехкомплексы можно с успехом применять для выращивания сельскохозяйственных, лекарственных и декоративных растений не только на полярных станциях, но и в местах проживания и работы людей, даже в школьных и студенческих столовых, кафе и ресторанах.
По оценкам ученых, с помощью панопоники на одном квадратном метре площади в год можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты.