15:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли есть огурцы, выращенные на панопонике?

В Антарктиде впервые собрали урожай огурцов, выращенных с помощью беспочвенной технологии.

Источник: РИА "Новости"

Российским ученым в Антарктиде на станции Восток удалось вырастить 16,5 килограммов огурцов. Урожай собрали за 60 дней с момента высадки.

Как сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), для выращивания овощей применялась беспочвенная технология под названием «панопоника».

Что такое панопоника?

Панопоника (от греческого πᾶν («все») и πόνος («работа, труд») — это специальные фитотехкомплексы, в которых достигается оптимальное соотношение твердой, жидкой и воздушной среды. Вместо почвы используется тонкослойный аналог, напоминающий ткань. Питательный раствор, в котором содержатся разнообразные элементы, поступает к семени по щелевым капиллярам. Опыление растений проводят вручную.

Самая большая статья расходов при выращивании растений методом панопоники — электроэнергия. Фитотехкомплексам требуется 0,8 киловатта на один квадратный метр, так как растения поглощают свет 12−16 часов в день. На них воздействуют излучением светодиодных светильников, которое является аналогом солнечного спектра.

Что кроме огурцов удалось вырастить ученым в Антарктиде?

В теплицах «Востока» удалось собрать неплохой урожай листовых, листостебельных и овощных культур, включая щавель, рукколу, амарант, мангольд, портулак, листовую капусту, петрушку, укроп, базилик, шпинат, кресс-салат и другие салатные культуры.

В прошлом сезоне на станции вырастили 28,5 кг низкорослого томата двух сортов и 9 кг перца из расчета на 1 кв. м.

Кроме этого российские полярники Арктического и антарктического научно-исследовательского института смогли вырастить в самом холодном месте нашей планеты арбузы. За 103 дня на шести растениях появились восемь спелых плодов размером до 13 см в диаметре, вес — до 1 кг. В планах на будущее — выращивание лесных ягод — ежевики, голубики и земляники.

Безопасна ли продукция, выращенная на панопонике?

Исследования показали, что содержание нитратов в растениях, выращенных в Антарктиде, не превышает установленные в России санитарно-гигиенические нормы.

Как отметила научный руководитель эксперимента, заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова, фитотехкомплексы можно с успехом применять для выращивания сельскохозяйственных, лекарственных и декоративных растений не только на полярных станциях, но и в местах проживания и работы людей, даже в школьных и студенческих столовых, кафе и ресторанах.

По оценкам ученых, с помощью панопоники на одном квадратном метре площади в год можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты.

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