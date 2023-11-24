МЧС предупредило москвичей о метели и сильной гололедице с вечера воскресенья
С 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в столице ожидаются сильный снег, гололедица и метель, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
С 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в столице ожидаются сильный снег, гололедица и метель, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов, в период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируются сильный снег, местами — мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Прогнозируются усиление ветра восточной четверти с порывами 15−20 м/с, метель, на дорогах — снежные заносы, гололедица, местами — сильная», — сказали в пресс-службе.
Москвичей попросили соблюдать осторожность.