17:12 (мск), источник: АГН «Москва»

МЧС предупредило москвичей о метели и сильной гололедице с вечера воскресенья

С 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в столице ожидаются сильный снег, гололедица и метель, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов, в период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируются сильный снег, местами — мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Прогнозируются усиление ветра восточной четверти с порывами 15−20 м/с, метель, на дорогах — снежные заносы, гололедица, местами — сильная», — сказали в пресс-службе.

Москвичей попросили соблюдать осторожность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Стоимость разблокировки карты «Тройка» на МЦД составит 198 руб. с 1 декабря
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»