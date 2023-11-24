Нил Постник. Что можно и чего нельзя делать 25 ноября 2023 года
25 ноября 2023 года у православных день иконы Божией Матери «Милостивая», а также Иоанна Милостивого и Нила Постника.
25 ноября 2023 года у православных день иконы Божией Матери «Милостивая», а также Иоанна Милостивого и Нила Постника.
25 ноября 2023 года церковь вспоминает икону Божией Матери «Милостивая», а также Иоанна Милостивого и Нила Постника. Иоанна Милостивого просят о крепком здоровье и счастливой доле для сыновей и дочерей.
Что за чудотворная икона Божией Матери «Милостивая» (Киккиотиса)?
Как рассказывает журнал «Фома», по преданию икона была написана евангелистом Лукой, а свое название «Киккиотиса» она получила по горе Киккос, расположенной на острове Кипр. Там образ, кстати, и пребывает ныне в храме, построенной в ее честь. А изначально она находилась в одной из первых христианских общин в Египте, затем была перевезена в Константинополь. Но потом старцу-отшельнику Исаие было откровение о том, что икона должна попасть на Кипр. И вот, когда образ, наконец, попал на остров, от него начали происходить многочисленные чудеса. Чудотворная Киккская икона Богоматери имеет одну уникальную особенность: с древности она закрыта до половины пеленою от верхнего левого угла до правого нижнего, так что ликов Богоматери и Богомладенца никто не может увидеть.
Кем был Иоанн Милостивый?
Иоанн жил в VI веке в на Кипре. Он происходил из высокородной семьи, рано потерял жену и детей, после чего стал аскетом. Держал строгий пост, постоянно молился и заботился о бедных. Иоанн не был церковнослужителем и монахом, но за свою благочестивую жизнь был избран народом на патриарший престол в Александрии. Прибыв в город, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им все свое имущество. Каждый день им выдавали бесплатную еду. Патриарх раздавал милостыню, оказывал помощь больным, выкупал пленных. За свои благодеяния он получил прозвище «Милостивый». Пытаясь найти защиту для Александрии, которую осадили персы, он отправился в путь в Константинополь, но по дороге скончался. Чудотворные мощи святого сперва перенесли в Константинополь, затем в Венецию. Сейчас часть находятся в Братиславе и на Афоне.
Кем был Нил Постник?
Нил родился в Константинополе в IV веке. Получил хорошее образование, женился, родил двух детей и занял пост префекта. Однако придворная жизнь тяготила святого и его семью. Супруги раздали свое имущество нищим и нуждавшимся и отпустили на свободу рабов. Жена Нила с дочерью ушли в один из женских монастырей в Египте.
А Нил вместе с сыном Феодулом отправились на гору Синай, где выкопали пещеру и поселились в ней. К пещере приходили за советом люди — от правителей до самых простых крестьян. Там они вместе прожили 40 лет в молитве и посте, претерпевая множество невзгод, до смерти Нила. По преданию сарацины похитили Феодула и хотели принести его в жертву языческим богам. Но Феодула спас епископ Эмесский, выкупив молодого человека из плена у варваров. Об этом узнал Нил и отправился в Эмес за сыном. Епископ рукоположил обоих пустынников во пресвитеров.
Что можно делать 25 ноября 2023 года?
— В этот день положено посетить богослужение, раньше также там освящались целебные травы на зиму.
— Можно знакомиться с девушками, понимая при этом, что свадьбы нельзя будет играть до весны.
— Нужно стараться иметь позитивный настрой и светлые мысли.
Что нельзя делать 25 ноября 2023 года?
— Нельзя покупать обувь. Считается, что это приведет к сложностям в личной жизни.
— Нельзя думать о чем-то плохом. В противном случае негативный сценарий воплотится в реальной жизни.
— Нельзя отправляться в путешествия.