04:46 (мск), источник: Life.ru

В Антарктике сорвался с мели айсберг размером втрое больше Нью-Йорка

Спустя 37 лет нахождения на дне океана начал дрейфовать один из крупнейших айсбергов — А23а. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Британской антарктической службы.

Источник: AFP/Chilean Presidency

В 1986 году глыба откололась от шельфового ледника Фильхнера и погрузилась на дно моря Уэделла. Её толщина достигает 400 метров, а площадь составляет почти четыре тысячи квадратных километров — агентство отмечает, что это примерно в три раза больше Нью-Йорка и в два с лишним раза превышает площадь Лондона.

Скорость движения айсберга приблизительно 150 километров в месяц. По словам учёных, попутный ветер и течение несут его к северной оконечности Антарктического полуострова.

Ранее сообщалось, что геологи из США и Британии нашли русла древних рек подо льдами Антарктиды. По мнению специалистов, реки протекали здесь 14−34 миллиона лет назад, но затем их заполнили льды. Движение последних углубило русла.

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