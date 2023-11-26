В Антарктике сорвался с мели айсберг размером втрое больше Нью-Йорка

В 1986 году глыба откололась от шельфового ледника Фильхнера и погрузилась на дно моря Уэделла. Её толщина достигает 400 метров, а площадь составляет почти четыре тысячи квадратных километров — агентство отмечает, что это примерно в три раза больше Нью-Йорка и в два с лишним раза превышает площадь Лондона.
Скорость движения айсберга приблизительно 150 километров в месяц. По словам учёных, попутный ветер и течение несут его к северной оконечности Антарктического полуострова.
Ранее сообщалось, что геологи из США и Британии нашли русла древних рек подо льдами Антарктиды. По мнению специалистов, реки протекали здесь 14−34 миллиона лет назад, но затем их заполнили льды. Движение последних углубило русла.