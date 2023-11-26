На Землю обрушилась магнитная буря
В воскресенье, 26 ноября, на Земле фиксируется умеренная магнитная буря. Соответствующее предупреждение распространил Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова.
В воскресенье, 26 ноября, на Земле фиксируется умеренная магнитная буря. Соответствующее предупреждение распространил Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова.
«Продолжается магнитная буря», — отметили в пресс-службе ИПГ.
На данный момент степень возмущённости магнитного поля находится на уровне G2, что означает «умеренно» по шкале мониторинга из пяти показателей (G1 — «слабо», G5 — «экстремально сильно»). Таким образом, на Земле возможны перебои в энергетических системах, радионавигации. Отметим, что за последнюю неделю наблюдалось несколько сильных вспышек класса М на Солнце, при этом некоторые из них спровоцировали выброс частиц в сторону планеты.
О том, что магнитная буря обрушится на Землю на этой неделе, ещё 15 ноября предупреждали в Институте космических исследований РАН. Лайф публиковал календарь таких явлений на ноябрь. Также мы рассказывали, какой магнитной буре человечество не сможет противостоять.