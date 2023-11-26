11:17 (мск), источник: ТАСС

В Турции проливные дожди привели к подтоплениям в городах

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Проливные дожди, сопровождающиеся ураганными ветрами, обрушились на ряд провинций на юге и юго-западе Турции. Об этом сообщил телеканал TRT.

Источник: Reuters

По его данным, подтопления возникли в нескольких городах провинции Анталья, однако это касается удаленных от туристических объектов населенных пунктов. Сильнее всего пострадал Измир, где море вышло из берегов из-за обильных осадков.

Ожидается, что в ближайшие часы ливни продолжатся и в центральной части Турции.

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