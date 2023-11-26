В Турции проливные дожди привели к подтоплениям в городах
АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Проливные дожди, сопровождающиеся ураганными ветрами, обрушились на ряд провинций на юге и юго-западе Турции. Об этом сообщил телеканал TRT.
АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Проливные дожди, сопровождающиеся ураганными ветрами, обрушились на ряд провинций на юге и юго-западе Турции. Об этом сообщил телеканал TRT.
По его данным, подтопления возникли в нескольких городах провинции Анталья, однако это касается удаленных от туристических объектов населенных пунктов. Сильнее всего пострадал Измир, где море вышло из берегов из-за обильных осадков.
Ожидается, что в ближайшие часы ливни продолжатся и в центральной части Турции.