Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье
Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье до конца суток 27 ноября, об этом 26 ноября сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района Краснодарского края.
Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье до конца суток 27 ноября, об этом 26 ноября сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района Краснодарского края.
«Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать 7 м», — предупредили власти региона в своем Telegram-канале.
На черноморское побережье обрушится шторм, порывы ветра будут достигать 30 м/с и сопровождаться сильными ливнями.
В Туапсинском районе высока вероятность подъема уровня воды в реках и возникновения ЧС. Местные власти попросили жителей и гостей Краснодарского края воздержаться от прогулок в ненастье.
В Тюменской области с вечера 21 ноября объявляли штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и обледенением дорожного покрытия. Ранее, 20 ноября, сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Крыму из-за усиления ветра до 25 м/с.