13:55 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели Крыма в полной готовности — ураган приближается к полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Крыму ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. Об этом сообщает МЧС РК.

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Источник: РИА "Новости"

«26 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильные дожди, переходящие переходящие в мокрый снег. В горах образуется снежный покров, на дорогах — гололедица», — предупреждают в министерстве.

По данным МЧС, 26 и 27 ноября юго-западный ветер резко усилится, изменит направление на северо-запад и достигнет силы в 28−33 м/с, а местами — и до 38 м/с.

МЧС просит крымчан и гостей полуострова без необходимости не покидать дома, воздержаться от выхода в море и походов в горно-лесную зону.

«Все силы и средства МЧС РК и ГУ МЧС России по РК находятся в готовности к оперативному реагированию. В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения ЧС, вызванных непогодой», — сообщают в министерстве.

Раннее РИА Новости Крым сообщал, что на побережье Черного моря ожидается мощный шторм, высота волн может достигать 6−7 метров.

Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.

Синоптик призвал крымчан не покидать в этот период свои дома. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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