Спасатели Крыма в полной готовности — ураган приближается к полуострову

«26 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильные дожди, переходящие переходящие в мокрый снег. В горах образуется снежный покров, на дорогах — гололедица», — предупреждают в министерстве.
По данным МЧС, 26 и 27 ноября юго-западный ветер резко усилится, изменит направление на северо-запад и достигнет силы в 28−33 м/с, а местами — и до 38 м/с.
МЧС просит крымчан и гостей полуострова без необходимости не покидать дома, воздержаться от выхода в море и походов в горно-лесную зону.
«Все силы и средства МЧС РК и ГУ МЧС России по РК находятся в готовности к оперативному реагированию. В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения ЧС, вызванных непогодой», — сообщают в министерстве.
Раннее РИА Новости Крым сообщал, что на побережье Черного моря ожидается мощный шторм, высота волн может достигать 6−7 метров.
Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.
Синоптик призвал крымчан не покидать в этот период свои дома. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.