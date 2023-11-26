В горах Сочи ожидают сильный снегопад
СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе администрации города.
СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее власти предупреждали о граде с ливнями и сильном ветре в прибрежной части курорта.
«В период с 21 до 24 часов 26 ноября, а также в течение суток 27 ноября 2023 г в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег. Все городские службы работают в усиленном режиме, необходимая техника в дежурном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — сказали в мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости в прибрежной зоне осадки миновали, в воскресенье на курорте сохраняется сухая погода, температура воздуха выше 20 градусов тепла, но днем усилился ветер, а в море шторм.