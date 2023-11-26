На Севастополь надвигается небывалый шторм: жителям посоветовали сидеть дома
В Севастополе жителей города предупреждают об ухудшении погодных условий. В МЧС по региону сообщают о том, что надвигается «шторм века», который разыграется в Черном море.
В Севастополе жителей города предупреждают об ухудшении погодных условий. В МЧС по региону сообщают о том, что надвигается «шторм века», который разыграется в Черном море.
Граждан попросили не находиться около фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами, а также столбами линии электропередач (ЛЭП). Также население призвали не появляться на причалах, скалах и крутых берегах около воды, а также не выходить из дома без необходимости.
Сообщается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
«Шторм века начнется после 18 часов воскресенья, 26 ноября, — его пик ожидается с 21:00 по 00:00», — говорится в сообщении.