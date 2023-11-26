18:52 (мск), источник: © РИА Новости

На западное побережье Крыма обрушился ураган

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, сообщили РИА Новости в местном гидрометцентре.

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«Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 метров в секунду», — уточнили специалисты.

В свою очередь, глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила РИА Новости, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Спасатели эвакуируют порядка 20 семей. Несколько санаториев и пансионатов уже выразили готовность принять их.

Кроме того, на подъездах к городу частично затопило междугороднюю трассу из Симферополя. По словам Демидовой, дорогу пришлось перекрыть.

В крымском Центре управления регионом уточнили, что пик шторма придется на период с 21.00 до полуночи.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51−01−10.

В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

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