20:34 (мск), источник: РИА Крым

Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

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«Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения ветра. Ориентировочно — после 00.00», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее об обесточенных населенных пунктах сообщили власти Сак, Красногвардейского и Красноперекопского районов, города Севастополя. Кроме того, из-за подтопления движение на трассе Симферополь — Евпатория временно закрыто. Водителей просят учитывать это при планировании проезда и пользоваться временной схемой объезда.

По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. Из-за поды в Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

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