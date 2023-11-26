20:45 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"
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«Завтра в Севастополе объявлен нерабочий день для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта. Исключение — работники медицинских учреждений и оперативных служб», — проинформировал он в своем ТГ-канале.

Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников.

«Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу — везде будут работать дежурные группы. Мы рассчитаем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия стихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта», — предупредил он.

Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.

В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.

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