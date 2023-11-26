21:18 (мск), источник: РБК

В Севастополе объявили нерабочий день для школ на фоне урагана в Крыму

В Севастополе понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта на фоне урагана, который обрушился на Крым. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, для родителей, которым нужно будет выйти на работу, будут действовать «дежурные группы». Сделать нерабочим завтрашний день рекомендовано работодателям и вузам, сказал губернатор.

«Мы рассчитываем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия утихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия», — заявил Развожаев.

Губернатор также предупредил о возможных перебоях в работе общественного транспорта.

По его словам, в трех садовых товариществах нарушено газоснабжение, свет отключен в домах на Столетовском проспекте, улице Адмирала Юмашева, на проспекте Октябрьской Революции, частично — на Фиолетновской улице, Камышевском шоссе, улице Молодых Строителей, на Гераклейском бульваре.

Поступили сообщения о 30 упавших деревьях, 18 — о нарушении электроснабжения, сказал Развожаев.

Штормое предупреждение в Крыму было объявлено днем, местные власти предупредили о шторме, пик которого придется на 21:00 — 00:00. В итоге на полуостров обрушился ураган со скоростью ветра до 40 м/с.

В Евпатории затопило пять домов, там эвакуированы 150 человек. В поселке Героевское под Керчью из-за шторма оказались заблокированы 40 домов, там работают сотрудники МЧС. В ряде районов Крыма нарушено электроснабжение, без света, по оценке советника главы полуострова Олега Крючкова, остались 40 тыс. человек.

Из-за шторма оказалась подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли, власти опубликовали схему объезда. В Саках произошла авария на газопроводе, местная администрация сообщила, что ее последствия уже устраняются.

Материал дополняется.

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