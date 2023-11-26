В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма
Аксенов объявил понедельник в Крыму выходным днем из-за шторма.
Аксенов объявил понедельник в Крыму выходным днем из-за шторма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма.
«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», — написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник станет выходным днем для сотрудников учреждений соцсферы, допобразования и спорта, а также детских садов и школ. Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении работников и студентов.
В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также объявил понедельник выходным днем.
Как заявил ранее Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды в Крыму начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС:
В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.
В результате разгула стихии многие населенные пункты в Крыму остались без электричества, повалены деревья, повреждения получили газопроводы. На море бушует сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Сейчас людей эвакуируют из подтопленных домовладений. К месту происшествия направили аэромобильную группу МЧС — 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами и двумя мотопомпами. В готовность привели два пункта временного размещения.
Кроме того, из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория, организован объезд. Также пришлось приостановить движение троллейбусов на междугородней горной дороге Симферополь — Ялта. Людей с трассы вывозят автобусами.