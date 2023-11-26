Черное море вышло из берегов, ветер сносит юг РФ
Краснодарский край готовится к сильнейшему штормовому удару в то время, как в Крыму море уже затопило дороги. Синоптики прогнозируют волны высотой в 10 метров.
Краснодарский край готовится к сильнейшему штормовому удару в то время, как в Крыму море уже затопило дороги. Синоптики прогнозируют волны высотой в 10 метров.
Черное море вышло из берегов, и первым под удар стихии попал Крым, а именно — Евпатория. Там морская вода затопила трассы, а ураганный ветер достигает почти 40 метров в секунду! Синоптики заранее предвещали «шторм века», и все говорит о том, что это только начало. Под угрозой большого погодного коллапса сейчас и Краснодарский край. Пик с 10-метровыми волнами прогнозируют после полуночи 27 ноября. Супершторм, по словам экспертов, может продолжаться до утра. Но уже сейчас очевидцы выкладывают в социальные сети видео из разных городов Кубани с огромными волнами, настигающими Черноморское побережье.
В Евпатории море вышло из берегов и затопило несколько дорог, ветер при этом достигает 40 метров в секунду. Трассы на подъездах к городу сейчас закрыты. Власти уже начали эвакуацию местных жителей, в частности — живущих на побережье. Людей планируют временно разместить в пансионатах. Работает оперативный штаб. В городах ураган сносит крыши и валит деревья, рвет электропровода.
Понедельник, 27 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов объявил нерабочим днем. До этого также сообщалось, что в Севастополе не будут работать учреждения социальной сферы, детские сады, школы. Только больницы и оперативники. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, — везде будут работать дежурные группы.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, исходя из прогноза от метеорологов, к середине ночи стихия утихнет. Но понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта и подача воды в дома. Сейчас фиксируют повреждения на линиях электро- и газоснабжения. 15 бригад работают только в самом городе.
Движение троллейбусов на трассе Симферополь-Ялта и в Симферополе приостановлено, пассажиров будут вывозить автобусами.
Пока мы собирали информацию, прогноз ухудшился. Теперь синоптики прогнозируют волны до 10 метров у берегов Севастополя и Ялты и 9 метровые волны в Новороссийске. Волны высотой в 8 метров ожидаются на побережье Анапы, Геленджика и в Туапсинском районе. Основная фаза шторма только впереди, и начнется все через несколько часов.
По информации к вечеру 26 ноября, сразу семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод. В пресс-службе сочинского аэропорта сообщили, что причина — в непогоде.
Стихия в Сочи и Красной Поляне на данный момент набирает обороты. В горах сегодня ночью и 27 ноября днем прогнозируется сильнейший снег. Как сообщается в официальном заявлении, «высока вероятность травматизма населения, несчастных случаев с туристическими группами и людьми, находящихся в горах. Возможны деформации и обрушения крыш торговых, спортивно-развлекательных
Власти советуют не планировать в это время походы и другие развлечения, жителей и гостей настоятельно просят держаться дальше от воды. Тем более на всем курорте действует штормовое предупреждение. И на этот раз — это не просто тропические ливни и волнение на море. А грозы с градом и снегом, выходы рек из берегов (что очень опасно для этой местности), 6-балльный шторм, трехметровые волны и ветер — 27 метров в секунду.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил все службы привести в режим повышенной готовности. Арендаторы пляжей, организации и предприятия приняли превентивные меры, постарались подготовиться в стихийному бедствию заранее.
«Шторм века» на побережье Анапы тоже расходится, сильный ветер валит деревья в городе.
Власти приняли решение 27 ноября не проводить занятия для учащихся, отменить работу ДОУ и УДО. Педагоги и все сотрудники образовательных организаций работают и принимают меры к ликвидации последствий ЧС.
Ветер, по прогнозам, будет достигать там 35 метров в секунду. Сейчас порывы до 25 метров. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок, отогнать от деревьев и ветхих строений личный транспорт.
В порту Туапсе до конца дня 27 ноября ожидается сильный тягун. По данным гидрометеобюро району ожидается сильное волнение — до 8 метров (что относится к категории опасного явления).
Еще днем в Архипо-Осиповке снесло крышу со школы и нескольких частных домов. Погибших и пострадавших пока нет.
В Геленджике размыло пляжи и выпала двойная норма осадков. В Орхипо-Осиповке сорвало крышу с гостиницы площадью в 600 квадратов.
Больше того, кажется, шторм добрался и до Краснодара. Резкие порывы ураганного ветра сорвали крышу дома и бросили ее на провода на улице Гаврилова. Из-за непогоды в Карасунском, Прикубанском и Центральном округах в многоквартирных домах произошло отключение электроэнергии.
Жителей Ейска предупредили о возможной эвакуации. Пик подъема воды в Азовском море придется на пять утра.
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