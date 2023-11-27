По каким причинам дачнику могут изменить ставку земельного налога?
Эксперт раскрыл детали формулы налогового расчета.
Эксперт раскрыл детали формулы налогового расчета.
На самом деле изменение ставки налога на землю происходит достаточно редко, однако, чтобы это не стало для владельца земельного участка неприятным сюрпризом, полезно знать некоторые важные нюансы.
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Для физических лиц земельный налог рассчитывает Федеральная налоговая служба (ФНС) и делает она это по следующей формуле: сумма земельного налога равна кадастровой стоимости участка, умноженной на налоговую ставку.
Значения налоговой ставки, согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. Их всего два. Ставка в 0, 3% действует для.
— сельскохозяйственных земель;
— земель занятых жильем и объектами инженерной инфраструктуры;
— земель, приобретенных для жилищного строительства;
— земель, ограниченных в обороте из-за использования в обороне, безопасности и таможенной деятельности.
Для всех остальных земель действует ставка в 1,5%.
Местные власти наделены правом устанавливать свои ставки, однако их размер не может быть больше указанных значений.
Таким образом, изменение ставки земельного налога для владельцев земельных участков может происходить в случае изменения статуса земельного участка. То есть, например, когда земли, на которых расположен участок гражданина переводятся в разряд земель, допустим, сельскохозяйственного назначения или наоборот — из земель сельхозназначения переводятся в обычные