07:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось с погодой: Шторм накрыл всю европейскую часть России

На Москву в ночь на понедельник, 27 ноября обрушился мощнейший снегопад с метелью. Уже к четырём часам утра намело внушительные сугробы, на дорогах образовались снежные заносы.

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По расчётам синоптиков, за сутки в столице выпадет 26 — 27 мм осадков — в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя. И, возможно, это будет рекорд по количеству осадков для 27 ноября за все 145 лет метеонаблюдений.

Но если в столице речь идёт о суточных рекордах, то в Крыму — о шторме года, а то и века. В воскресенье вечером и в ночь на понедельник порывы ветра над полуостровом достигали 40 м/сек. А по метеорологической классификации ветер со скоростью больше 30 — 35 м/сек считается ураганным. Ноябрьский ураган валил деревья, срывал крыши. Без электричества остались почти 500 тысяч человек.

В Чёрном море бушует шторм силой 11 — 12 баллов по шкале Бофорта с волнами 7-метровой высоты, сообщили в центре «Фобос». На всем Черноморском побережье России — и в Крыму, и в Краснодарском крае — в выходные прошли сильнейшие ливни.

Ненастье накрыло и многие другие регионы на юге России и в Центральном федеральном округе — по сути, почти всю Европейскую часть страны.

В чем причина шторма 26 — 27 ноября

Причина у всех этих напастей одна: мощный и активный средиземноморский циклон, объясняют в Гидрометцентре России. В субботу его центр был над Эгейским морем, в воскресенье сместился в западную акваторию Чёрного моря. А ненастные атмосферные фронты дотягиваются до средней полосы.

— Южные циклоны — это всегда очень опасно, — рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Почему?

Во-первых, воздушные массы в южном циклоне до предела насыщены влагой — успевают напитаться ею над тёплыми морями. А потом она в виде дождей и снега достаётся нам.

Во-вторых, из-за контрастов температуры. Этот момент особенно ярко проявляется зимой (или в предзимье, как сейчас). Тёплый воздух с юга сталкивается с холодным над уже остывшей, заснеженной землей. Чем больше контрасты — тем сильнее ветер.

— Столкновение контрастных воздушных масс в циклоне стало причиной неблагоприятной и местами опасной погоды, — выносят вердикт синоптики Гидрометцентра России.

В каких регионах России погода будет опасной 27 — 29 ноября

Прогноз Гидрометцентра на ближайшие три дня выглядит как одно сплошное штормовое предупреждение!

В южных регионах ветер может достигать штормовой и даже ураганной силы. В Крыму — очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), в горах метель и вновь ветер с порывами 35−40 м/сек.

В Краснодарском крае сильные осадки (дождь, в предгорьях мокрый снег и снег, гроза. На черноморском побережье в районе Анапа — Геленджик ветер до 35 м/сек.

На Азовском море тоже неспокойно, ветер будет свистеть со скоростью до 28 — 30 м/сек.

На Северном Кавказе сильный дождь и мокрый снег, в горах ветродуй до 32 м/сек.

В Центральном федеральном округе сильные осадки — снег, мокрый снег, дождь, метель, ветер с порывами до 15−20 м/сек., налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Но здесь пик ненастья придется на 27 ноября, потом погода улучшится.

На севере Приволжского федерального округа снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и снежные заносы.

В Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, а также в Карелии сильный снег, метель.

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