07:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Около 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Как минимум 35 авиарейсов задержаны, еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Это следует из данных «Яндекс Расписания».

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По данным на 07:30, во Внуково задерживают 14 рейсов, еще три отменили. В Домодедово задержаны 14 рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задержали семь рейсов.

Весь день сегодня в Москве будет идти снег. Согласно информации центра погоды «Фобос», за сутки в столице может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% месячной нормы. Московский Дептранс предупредил о возможной задержке трамваев. Власти попросили москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Анастасия Ларина

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