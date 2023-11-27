Воробьев заявил о мощнейшем со времен СССР снегопаде в Подмосковье

В Подмосковье идет самый мощный снегопад за последние 40 лет, работы по очистке дорог продолжаются с ночи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам главы региона, ночью улицы и дороги чистили почти 3 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники. «Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», — написал он в телеграм-канале.
Воробьев предупредил, что местами вместе со снегом идет дождь, из-за чего на дорогах образуется гололед.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец накануне сообщил, что в Москве вечером ожидается «черная метель», снегопад экстремально усилится в ночь на понедельник и утром. «Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — отметил он.
Утром 27 ноября Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Больше всего их наблюдается на юге региона, в частности в Кашире — 23 мм. Кроме того, в столичном регионе идет ледяной дождь, в некоторых районах, например в Домодедово и Коломне, отмечался гололед. По данным Тишковца, температура воздуха в Московской области колеблется от плюс 1,5 градуса на юге до минус 7,4 на северо-западе.
По информации на сайте Гидрометцентра, в Подмосковье до 21:00 объявлено предупреждение из-за снега, а до конца суток ожидается усиление ветра с порывами 15−20 м/с, метель и снежные заносы на дорогах.
Росавиация сообщала о задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах. Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы. Дептранс призвал москвичей отложить поездки на машинах. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28-е. Он также отметил, что выпадет еще до 4 см снега.