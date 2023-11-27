На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Собеседник агентства отметил, что подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов.
«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — заявил Вильфанд.
По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды.
«До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40», — отметил руководитель Гидрометцентра.
В республике сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории — семеро.
Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС.