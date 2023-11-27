13:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Для садовода и огородника. В России продлят «дачную амнистию» до 2031 года

Упрощенное оформление участков предложили закрепить до конца 2031 года.

Источник: РИА "Новости"

«Дачную амнистию» предложили продлить до конца 2031 года. Инициатива коснется зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, возведенных до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Однако действие нормы заканчивается 1 января 2024 года, а это значит, что зарегистрировать постройки можно будет только через суд.

Сейчас для постановки на учет таких объектов достаточно правоустанавливающего документа, декларации от председателя СНТ и не нужно подготовки техплана, пояснил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что к общему имуществу относятся дороги, линии электропередач, детские площадки, склады и инвентарь.

«Дачная амнистия — отличное решение для улучшения общественных объектов. Многие СНТ не имеют достаточных средств для ремонта и модернизации своих зданий и сооружений общего пользования. Амнистия позволяет начинать процесс сбора средств для реконструкции и модернизации таких объектов путем формализации их правового статуса. Еще один важный момент: дачная амнистия способствует сохранению исторической и культурной ценности зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования», — добавил парламентарий.

По его словам, многие СНТ, особенно старые, имеют объекты с историческим и культурным значением и становятся свидетельствами истории и национального наследия. Амнистия позволяет сохранить и защитить такие объекты, предоставляя им правовой статус и необходимую поддержку для реставрации и сохранения.

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