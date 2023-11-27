Для садовода и огородника. В России продлят «дачную амнистию» до 2031 года
Упрощенное оформление участков предложили закрепить до конца 2031 года.
Упрощенное оформление участков предложили закрепить до конца 2031 года.
«Дачную амнистию» предложили продлить до конца 2031 года. Инициатива коснется зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, возведенных до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Однако действие нормы заканчивается 1 января 2024 года, а это значит, что зарегистрировать постройки можно будет только через суд.
Сейчас для постановки на учет таких объектов достаточно правоустанавливающего документа, декларации от председателя СНТ и не нужно подготовки техплана, пояснил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что к общему имуществу относятся дороги, линии электропередач, детские площадки, склады и инвентарь.
«Дачная амнистия — отличное решение для улучшения общественных объектов. Многие СНТ не имеют достаточных средств для ремонта и модернизации своих зданий и сооружений общего пользования. Амнистия позволяет начинать процесс сбора средств для реконструкции и модернизации таких объектов путем формализации их правового статуса. Еще один важный момент: дачная амнистия способствует сохранению исторической и культурной ценности зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования», — добавил парламентарий.
По его словам, многие СНТ, особенно старые, имеют объекты с историческим и культурным значением и становятся свидетельствами истории и национального наследия. Амнистия позволяет сохранить и защитить такие объекты, предоставляя им правовой статус и необходимую поддержку для реставрации и сохранения.