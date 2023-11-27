Песков после снегопада рассказал, как Путин добирался на работу

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. По-моему, до того, как все совсем завалило. Наверное, не так тяжело, как все москвичи, которые делали это утром», — сказал он. Песков подчеркнул, что зима и снег приходят каждый год, поэтому «ничего необычного не произошло».
Журналисты уточнили у пресс-секретаря, когда именно Путин поехал на работу, потому что снегопад начался в ночь на 27 ноября.
«Графики передвижения президента — это та информация, которая не предназначена для публичного обсуждения по понятным причинам», — ответил Песков, уточнив, что сам добирался до работы «как и все — непросто».
По словам пресс-секретаря, сейчас в стране нет чрезвычайных ситуаций, которые требуют незамедлительной реакции, поэтому пока поездки президента в зоны стихийных бедствий не планируются.
«Но вы знаете, что президент всегда готов», — заключил он.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что в ночь на 27 ноября в Москве выпало от 15 до 20 мм осадков. Он назвал это «редчайшим случаем» и уточнил, что, помимо снега, в столице прошел ледяной дождь. Высота снежного покрова в московском регионе достигла 20−25 сантиметров.