15:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Из-за изменений климата некоторые острова уйдут под воду

Глобальное потепление лишит Землю Маршалловых островов, Мальдив и Тувалу.

Источник: Freepik

Изменения климата, а именно глобальное потепление, может привести некоторые островные территории к печальным последствиям. Из-за повышения температуры Мирового океана под угрозой затопления оказались Мальдивы, Маршалловы острова, Кирибати и Тувалу, где проживает один миллион человек. Об этом пишет LiveScience.

Специалисты подчеркнули, что не знают, когда и какие именно острова скроются под водой, так как коралловые атоллы являются очень динамичными, то есть быстро меняют форму и могут объединяться.

Так, коралловые рифы на острове Манаду на Мальдивах способны накапливать песок, тем самым замедляя скорость волн. Однако из-за повышения температуры воды погибнет большая часть защитного барьера.

Остров Рой-Намюр на Маршалловых островах к 2060 году может остаться без питьевой воды. Все из-за приливных волн, которые смешиваются с грунтовыми водами, делая их солеными.

К 2100 году приливы и отливы приведут к затоплению острова Фонгафале в Тувалу. Власти создали возвышенность, чтобы защитить территории от воды, но ученые уверены, что это не поможет.

Ранее ученые определили самые горячие точки нагрева мирового океана.

Анна Морозова

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