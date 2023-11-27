Из-за изменений климата некоторые острова уйдут под воду
Глобальное потепление лишит Землю Маршалловых островов, Мальдив и Тувалу.
Глобальное потепление лишит Землю Маршалловых островов, Мальдив и Тувалу.
Изменения климата, а именно глобальное потепление, может привести некоторые островные территории к печальным последствиям. Из-за повышения температуры Мирового океана под угрозой затопления оказались Мальдивы, Маршалловы острова, Кирибати и Тувалу, где проживает один миллион человек. Об этом пишет LiveScience.
Специалисты подчеркнули, что не знают, когда и какие именно острова скроются под водой, так как коралловые атоллы являются очень динамичными, то есть быстро меняют форму и могут объединяться.
Так, коралловые рифы на острове Манаду на Мальдивах способны накапливать песок, тем самым замедляя скорость волн. Однако из-за повышения температуры воды погибнет большая часть защитного барьера.
Остров Рой-Намюр на Маршалловых островах к 2060 году может остаться без питьевой воды. Все из-за приливных волн, которые смешиваются с грунтовыми водами, делая их солеными.
К 2100 году приливы и отливы приведут к затоплению острова Фонгафале в Тувалу. Власти создали возвышенность, чтобы защитить территории от воды, но ученые уверены, что это не поможет.
Ранее ученые определили самые горячие точки нагрева мирового океана.
Анна Морозова