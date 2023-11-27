Погодная неустойка. Эксперты раскрыли, что положено застрявшим в аэропорту
Пассажирам, которые из-за шторма не смогли вылететь из Сочи, не будут возмещать моральный вред.
Пассажирам, которые из-за шторма не смогли вылететь из Сочи, не будут возмещать моральный вред.
Пассажиры, застрявшие в сочинском аэропорту из-за шторма, не получат компенсацию морального вреда, уверены эксперты. Непогода — это форс-мажорные обстоятельства, в которых нет вины авиакомпании. Специалисты рассказали, на какие выплаты и в каких случаях могут рассчитывать туристы.
26 ноября по Черноморскому побережью прошел сильнейший шторм. Из-за непогоды в аэропорту Сочи не смогли сесть девять самолетов. Сначала они кружили над морем, а потом полетели на запасной аэродром в Минеральные воды, сообщили в Telegram-канале аэропорта Сочи. Авиасообщение с курортом смогли восстановить вечером 26 ноября. Для помощи туристам в воздушной гавани создали оперативный штаб и усилили контакт-центр.
Правозащитник Иван Васильев считает, что перевозчик должен обеспечить пассажирам комфортное ожидание рейса. «В такой ситуации прямо в аэропорту почти сразу предоставляют напитки, а после четырех часов ожидания — горячий обед. Если задержка существенная, то авиакомпания должна за свой счет заселить туристов в ближайшую гостиницу», — объяснил эксперт.
Управляющий, главный юрист фирмы «Спецюст» Александр Целых рассказал, что в каждом конкретном случае выясняют, что стало причиной задержки. «Если это были форсмажорные обстоятельства, которые подтверждаются объективными данными, вины авиакомпании нет и получить компенсацию невозможно», — поделился собеседник aif.ru.
Независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов уверен, что у тех, кто летел с туроператором, есть небольшой шанс получить компенсацию, если шторм не прописан в условиях путевки, как форсмажор. «Чаще всего, туристы сами не хотят судиться из-за некрупных сумм: цена на судебные издержки может быть больше стоимости путевки. А еще это проблематично: подавать в суд надо по месту происшествия, в данном случае, в Сочи», — рассказал специалист.
Пассажиры, которые из-за шторма не попали на стыковку в другом городе, например, в Москве, смогут улететь за счет перевозчика. «Тех, кто опоздал на стыковочный рейс, должны посадить на другой самолет. Если авиакомпания знает, что туристы задержались не по своей вине, она перевозит их следующим рейсом», — объяснил Дмитрий Адамидов.
Если шторм не примут как форсмажор, то пассажиры смогут получить большие компенсационные выплаты, например, за вред здоровью.
«Если у человека есть диабет, а из-за опоздания он не смог вовремя поесть и заболел, то он имеет право потребовать у перевозчика возмещения затрат на лекарства», — поделился Иван Васильев. Также, в случае задержки без уважительных причин, авиакомпания должна заплатить пассажирам штраф за каждый час опоздания. Он составляет 25% от МРОТ. Полагается в таком случае и компенсация морального вреда — по словам эксперта, обычно она ее назначают в размере 15−20% от стоимости билета.
Пассажирам, чей рейс задержался по вине перевозчика, юрист рекомендует снимать обстановку в аэропорту на видео. «Нужно обязательно фиксировать все отказы на камеру. Если они дойдут до суда, нужно будет доказать, что им что-то не предоставили, и видеоролики будут существенным доказательством», — объяснил эксперт.