Декабрист, или Шлюмбергера: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Уникальным представителем растительного мира является Шлюмбергера, по-другому известная также как цветок декабрист. Его плоские стебли покрыты зубчатыми окаймлениями. Многих радуют его яркие соцветия в процессе цветения. Эти и другие особенности делают шлюмбергеру одной из предпочтительных комнатных растений у цветоводов.
Неотъемлемая часть ухода за шлюмбергерой — обеспечение хорошего дренажа в горшке, регулярный полив, а также умеренное освещение. Расскажем подробнее о том, что важно знать о цветке декабрист.
Что важно знать о цветке декабрист
|Вечнозеленое растение
|Шлюмбергера относят к семейству Кактусовые. У данной культуры поникающие побеги. Они хорошо ветвятся, а также быстро разрастаются.
|Какого цвета бывает цветок декабрист
|Изначально цветки декабриста были только красными. Однако селекционеры подарили и другие яркие гибриды. Наиболее часто среди видов встречаются красные, оранжевые, розовые, белые и желтые.
|Как цветок получил название
|Официальное название эта культура получила в честь ботаника и коллекционера кактусов родом из Франции Ф. Шлюмбергера. Именно он доказал, что декабрист принадлежит семейству Кактусовых.
|Где растет цветок декабрист
|Шлюмбергера распространена в тропических лесах на юго-востоке Бразилии на высоте 900—2800 м. В Европу же цветок был завезен в начале 19 века.
|Что любит цветок декабрист
|Декабрист любит высокую влажность и грунта, и воздуха. Но важно не переборщить, ведь из-за избытка воды может растение может легко погибнуть. Влага провоцирует развитие гнили. Известно, что чаще всего эти растения страдают от обилия воды в домашних условиях.
Виды цветка декабрист с фото
Природный цвет популярного комнатного растения в доме цветка декабрист или шлюмбергеры лилово-розовый, однако селекционеры не дремлют. И сегодня можно встретить множество других оттенков. Расскажем подробнее о сортах и видах цветка Декабрист.
Существует три вида шлюмбергеры:
1. Шлюмбергера усеченная (Зигокактус обрубленный):
— длинные свисающие побеги;
— кустовая форма, насыщенный зеленый цвет с красным оттенком;
— бутоны в виде своеобразных фонариков с отогнутыми лепестками;
— цветовая палитра: от белого до лилово-розового с фиолетовым оттенком.
Буклеи или Бакли (Шлюмбергера):
— кустовая форма, высотой до полуметра;
— глянцевые и плотные сегменты с резными краями;
— бутоны на каждой вершине сегмента;
— цветы с продолговатой формой и двумя закрученными лепестками.
Русселиана (Шлюмбергера):
— длинные стебли, состоящие из множества листьев;
— цветы в форме двухъярусного загнутого колокольчика.
На основе различных видов цветка декабрист было выведено несколько сортов с различными характеристиками. Каждый сорт отличается не только формой цветов, но и их окрасом, а также некоторыми особенностями ухода.
Ниже представлен список лишь некоторых известных сортов декабриста:
- Либерти Джасма Джей (Liberty jasma jay). Вариация сорта шлюмбергера бакли знаменита своими соцветиями необычной формы и миксом оттенков. Как только растение зацветает, бутоны имеют красный цвет, позже меняя его на светло-розовый. В конце цветения на них появляются зеленые пятнышки. Данный сорт очень распространен у цветоводов, ведь он неприхотлив в уходе, поэтому после пересадки очень быстро приживается и зацветает.
- Мадам Баттерфляй (Madame Butterfly). Неповторимая разновидность декабриста: во-первых, на сегментах есть белая или желтоватая каемка, во-вторых, цветы белые, по краям имеют кайму малинового цвета — она не четкая, а как будто растекается к середине.
- Шлюмбергера опунциевидная (Schlumbergera Opuntioides). Сорт выведен не так давно, его отличие плоская форма листа, которое напоминает побеги опунции. Когда растение молодое — его сегменты имеют зубчики по краям, однако по мере роста они становятся овальными. Цветы крупные до 6 см в длину розовые или пурпурные.
- Шлюмбергера Lavender DoII. Его стебли состоят из крупных сегментов-листьев с характерными зубцами, растут вверх в виде куста, цветы носят лавандовый цвет. Для вертикального роста рекомендуется регулярно, раз в год, прищипывать.
- Christmas Fantasy. Необычное и очень нежное растение с цветами персикового оттенка, которые могут достигать 8 см в длину. Стоит заметить, что форма соцветий имеет незаурядное строение — нижние лепестки немного отогнуты назад, от этого бутоны похожи на хохолок диковинной птицы.
Во время загрузки произошла ошибка.
Уход за декабристом в домашних условиях
Важный аспект здоровья и долговечности цветка — правильный уход. Ниже рассмотрим несколько ключевых моментов в уходе за декабристом.
- Декабристу подходит легкий и хорошо дренированный грунт.
- Можете использовать готовую смесь для кактусов или приготовить собственную смесь (должна включать песок, перегной и торф).
- Выберите горшок правильного размера, который обеспечит достаточное количество места для корней растения.
- Горшок с дренажными отверстиями поможет избежать задержки влаги, что может привести к гниению корней.
Декабрист предпочитает теплую температуру от 20 до 24 градусов Цельсия в течение весны и лета. Осенне-зимняя температура должна быть ниже, около 15 градусов Цельсия, чтобы обеспечить формирование бутона.
Освещение играет важную роль в развитии растения. Он предпочитает яркое, но разбитое освещение, предотвращая прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги.
Один из ключевых аспектов ухода за декабристом — регулярный полив. Он должен быть умеренным и равномерным. Подождите, пока верхний слой грунта высохнет перед поливом.
Вы можете увеличить полив во время активного роста весной и летом, но сократить его в период покоя осенью и зимой.
Декабрист предпочитает высокую влажность воздуха. Регулярно распыляйте воду над растением или разместите его рядом с источником влаги, например, под подносом с влажными гальками.
Регулярная подкормка поможет декабристу процветать. Используйте удобрение для кактусов или растений с кислым pH. Подкормку рекомендуется проводить в течение весны и лета.
- Декабрист рекомендуется пересаживать каждые 2−3 года.
- Избегайте пересадки в период цветения, чтобы не повредить бутоны.
- В новый горшок поместите свежую смесь грунта, обеспечив достаточное количество места для корней.
- После пересадки хорошо увлажните почву.
Во время загрузки произошла ошибка.
Обрезка декабриста необходима для его правильной формы и стимуляции дальнейшего роста.
На что обратить внимание:
- проводите обрезку после завершения цветения или весной перед началом активного роста;
- удалите увядшие и поврежденные побеги, обрежьте слишком длинные побеги и подшейки.
Особенности цветения шлюмбергеры
Шлюмбергера является одним из самых красивых и популярных комнатных растений и вызывает особый интерес у многих цветоводов. Однако необходимо учесть несколько особенностей его выращивания и учесть все нюансы ухода за цветком декабрист.
- Не оставляйте декабрист в тени. Если света будет совсем мало, он может не зацвести.
- Чтобы шлюмбергера не выросла однобокой, поворачивайте её раз в несколько недель.
- Обязательно проветривайте комнату, где стоит декабрист. Он плохо переносит духоту. Именно поэтому кухня — не лучшее место для этого цветка.
- Летом вынесите шлюмбергеру на балкон или лоджию. Берегите от прямых солнечных лучей.
- С момента образования бутонов и до окончания цветения не переносите растение на новое место и старайтесь его не поворачивать. Иначе декабрист может просто сбросить цветки.
- С наступлением прохлады не возвращайте декабрист сразу в квартиру. Для подготовки к цветению ему надо провести не меньше месяца-полутора при температуре 10−15 °С. Когда похолодает сильнее, можете переставить декабрист на подоконник в комнате.
Размножение комнатного цветка декабрист
Размножается комнатный цветок довольно просто — небольшими черенками, взятыми с растения. Для этого достаточно посадить 1−2 сегмента листа. Хотя лучше использовать несколько сегментов (до пяти), так процесс укоренения будет происходить гораздо быстрее. Подходящий сезон для размножения — весна или лето.
- Откручивающими движениями руками снимаем черенки с куста.
- Полученный черенок сутки подсушите на воздухе. Положите его в темное место без попадания солнечных лучей. Грунт для посадки должен быть рыхлым. Подойдет смесь для кактусов из магазина.
- Хорошо укорените черенок в прозрачном стаканчике. Сквозь его стенки вы сразу увидите корешки и легко проконтролируете черенок при возможном гниении или наоборот сухой земле. На дне стаканчика обязательно сделайте отверстия.
- Заглубите черенок в землю на одну четвертую часть.
- Поливайте из пульверизатора и ставьте стаканчик в светлое и теплое место, куда не попадут прямые солнечные лучи. Можно сделать тепличку, поместив черенок в полиэтиленовый пакет с дырками, или накрыть сверху другим стаканчиком.
Для ускорения процесса, можете обмакнуть кончик в Корневине перед посадкой.
Цветок декабрист может столкнуться с различными болезнями и вредителями, что мешает его нормальному развитию и цветению, а иногда приводит к его гибели. Ниже рассмотрим некоторые особенности этих недугов и предложим способы их лечения.
Понять, что декабрист или кактус Шлюмбергера страдает от грибка или паразитов, можно по следующим признакам:
- побеги теряют насыщенный цвет и глянцевый блеск, тускнеют и становятся дряблыми;
- на сегментах появляются коричневые, серые, рыжеватые или белесые пятна;
- на стеблях возникает светлый плесневый или сухой мучнистый налет;
- листья краснеют или желтеют;
- пластины покрываются мелкими точками или язвами.
На фоне болезни декабрист замедляет свое развитие. В частности, проблемы возникают:
- при избыточном поливе;
- при использовании жесткой и холодной воды;
- при слишком частом внесении удобрений с содержанием азота;
- при сухом или очень влажном воздухе;
- при отсутствии проветривания.
Предотвращение болезни всегда лучше лечения. Однако если вы столкнулись с недугами растения, приведем возможные способы решения проблемы.
|Недуг
|Причины
|Лечение
|Почернение и сушение корней
|Слишком частое поливание, недостаток дренажа, использование холодной воды
|- Пересадить растение в новый грунт с добавлением песка для лучшего дренажа.
- Уменьшить частоту полива и ограничить его до тех пор, пока верхний слой грунта не высохнет.
- Поливать растение только теплой (не холодной) водой
|Желтизна листьев и осыпание почек
|Недостаток света, перепады температуры, недостаток питательных веществ
|- Разместить растение на ярком месте, но избегать прямых солнечных лучей.
- Избегать резких перепадов температуры, особенно зимой.
- Регулярно удобрять растение специальными удобрениями для кактусов и суккулентов
|Чрезмерное поливание, плохой дренаж, атака грибков
|- Обрезать гнилые участки корней и обработать их антисептиком.
- Пересадить растение в новый грунт с лучшим дренажем.
- Поливать растение только после полного высыхания верхнего слоя грунта
|Насекомые-вредители, такие как паутинный клещ и щитовка
|- Осмотреть растение и удалить видимых вредителей с помощью ватного тампона, смоченного спиртом.
- Использовать специальные инсектициды для борьбы с паутинным клещом и щитовкой
|Растяжение из-за недостатка света
|Недостаток освещения, неправильный уход
|- Переместить растение на яркое место, ближе к источнику света.
- Регулярно поворачивать растение, чтобы обеспечить равномерное освещение со всех сторон
Приметы и суеверия про цветок декабрист
- По поверьям, декабрист — цветок- «мужегон». С ним не сможет ужиться ни один мужчина, поэтому девушка, содержащая в доме это растение, обречена на одиночество.
- Также считается, что декабрист способен очищать помещение от негативной энергетики.
- По другим приметам о цветке декабрист, он помогает уладить конфликты, способствует общению, особенно значимо, это для робких людей.
- Определяет негативно настроенных гостей, начиная вянуть после их прихода.
- Молодой семье он помогает ужиться, сглаживая конфликтные ситуации.
- Верят, что этот цветок очень сильно любит детей и поэтому помогает им в духовном и творческом развитии.
Подводя итоги, поговорим о том, что волнует наших читателей чаще всего.
Почему этот цветок получил такое название?
Цветок декабрист получил свое название в народе благодаря своему происхождению. Он пришел к нам из Южной Америки, где обычно произрастает на открытом грунте. Этот цветок имеет особенность цвести именно в декабре, что и послужило основной причиной его названия. Также он известен под другим названием — шлюмбергера, которое получил в честь ученого Фредерика Шлюмбергера, который первым открыл этот вид растения. Также в народе можно встретить название рождественник, что связано с его обильным цветением в холодные зимние месяцы.
Как выбрать хороший цветок в магазине?
Купить шлюмбергеру (декабрист) можно в интернет-магазине, на маркетплейсах или в оптовых или розничных оффлайн-точках.
Перед приобретением нужно внимательно осмотреть растение, чтобы выявить возможные признаки заболевания. О качестве декабриста расскажут и листья: они должны быть зеленые, упругие и не опадать при прикосновении. Важно также убедиться, что грунт чистый, увлажненный и без запаха гнили.
Как называется декабрист с белыми цветками?
Если вы хотите вырастить белоснежный зигокактус, то выбирайте один из следующих сортов:
- White Christmas. Сорт вырастает до 40 см в высоту и отличается крупными бутонами, имеющими ярко-розовую тычинку.
- Bridgeport. Этот сорт является одним из самых красивых белых декабристов. У него есть овальные бутоны с широкими лепестками, и кустарник вырастает до 30 см в высоту.
- Angel Dance. Это необычная разновидность зигокактуса, у которой и лепестки, и пестик с тычинкой окрашены в белоснежные тона.
- White Bell. Это компактная разновидность, у которой цветоносы состоят из двух ярусов
- Aspen. Характерной особенностью этого сорта является махровая кайма на кончиках лепестков. Бутоны могут быть полностью белыми или с легким розоватым отливом
- Madame Butterfly. Это гибридный сорт с крупными цветоносами и стволовыми сегментами. Он прекрасно зацветает на месяц раньше, чем обычные разновидности зигокактуса.
- Malissa. Этот сорт имеет короткие стебли и объемные роскошные бутоны. При правильном уходе он будет радовать вас цветами в течение 3−4 месяцев.
Какие есть похожие на декабриста цветы?
Кактус, похожий на декабриста, существует не один — многие растения напоминают его внешне. Перечислим несколько комнатных цветков со сходным строением побегов и бутонов:
- Леписмиум;
- Дизокактус;
- Рипсалидопсис;
- Эпифиллум.