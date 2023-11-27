18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван срок окончания непогоды на юге России

На юге России «беспокойная» ситуация с сильным ветром и обильными осадками продлится до среды, 29 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал понедельник, 27 ноября, самым тяжелым днем не только для юга, но и для центра Европейской России. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Беспокойная» ситуация с осадками и сильным ветром на юге России сохранится до среды, 29 ноября. Такие сроки окончания непогоды назвал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник, 27 ноября, он назвал самым тяжелым днем не только на юге, но и в центре Европейской России. До 29 ноября ожидается усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду. В Крыму 28 ноября ветер спадет до 23−25 метров в секунду, 29 ноября — до 15−20 метров в секунду.

В воскресенье, 26 ноября, мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. В Крыму без электричества остались более 400 тысяч человек, скорость ветра достигала 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. Москву при этом накрыла «черная метель», 27 ноября сугробы достигли 22 сантиметров, что является нормой для января.

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