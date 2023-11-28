Что можно сажать на рассаду уже в декабре?
Почему посевная длится фактически круглый год.
Почему посевная длится фактически круглый год.
Формально декабрь и январь считаются самыми «мертвыми» дачными месяцами, временем передышки и планирования. Однако это не совсем так. Даже посевная компания может не приостанавливаться. Специалисты советуют заняться в декабре посевами на рассаду растений, которые растут медленнее прочих, точнее тех, у кого период от посева до начала цветения и плодоношения составляет 150−230 дней. О ком речь?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Декабрьские посевы на рассаду для высади затем в открытый грунт касаются главным образом цветов и некоторых декоративных кустарников. Из однолетников и двулетников в декабре целесообразно посеять эустому, петунию, виолу («анютины глазки»), вербену, сальвию, лобелию. Из многолетников сеют в декабре астильбу, хосту, бегонию, лаванду, пеларгонию, горечавку, дельфиниум, примулу, гайлардию, колокольчик карпатский, гвоздику Шабо. Подчеркну, что именно в таком случае вы гарантировано увидите долгое цветение, а многолетники успеют должным образом прижиться.
Однако, хотелось бы предупредить вот о чем. Прежде, чем браться за декабрьские посевы крайне необходимо оценить некоторые возможности, сопряженные с выращиванием перечисленных растений. Дело в том, что все они крайне требовательны к двум факторам: отсутствию перепадов в температурном режиме и освещенности, причем количество света критически важно. Поэтому сразу определитесь — по силам ли (и по финансам) поддерживать должный световой режим, есть ли у вас соответствующее оборудование в виде фитоламп. Если с этим все в порядке, то можно заняться посевами, но если нет, то лучше не тратить время и усилия даром.