Как лучше всего хранить тыкву зимой?
Целую тыкву можно хранить длительное время, и она не потеряет питательных свойств.
Целую тыкву можно хранить длительное время, и она не потеряет питательных свойств.
При покупке следует в первую очередь обращать внимание на внешний вид. Лучше выбирать небольшой плод, не больше 5 кг, иначе его будет сложно хранить. Также для длительного хранения не рекомендуется покупать тыкву без плодоножки.
Хранить можно целые, нетронутые плоды с целой плодоножкой, они не должны соприкасаться друг с другом. Место должно быть прохладным (5−15 градусов), темным, куда не попадают солнечные лучи. В Россельхозцентре рекомендуют проложить бумагу между тыквами и систематически проветривать помещение, поскольку при застое воздуха плоды могут гнить.
Традиционно тыквы хранятся не больше 2−3 месяцев, поэтому их лучше регулярно пускать на приготовление различных блюд. Тыкву можно сохранить и до весны, если это позднеспелый или зимний сорт.
Разрезанная тыква может храниться не более 10 дней. Если обернуть овощ фольгой, срок увеличится до месяца. Надрезы тыквы можно смазать растительным маслом. Это предотвратит увядание.
Морозильная камера обеспечивает более длительное хранение тыквы, однако заморозка негативно сказывается на ее вкусовых свойствах. Для замораживания тыкву нужно очистить от семечек и околосеменной мякоти, нарезать кубиками затем сложить нарезку в полиэтиленовый пакет и плотно завернуть, удаляя из пакета воздух. В морозилке тыква может храниться до 10 месяцев.