«Климатическая кухня идёт вразнос». Учёный предсказал учащение мегаштормов

Неужели подобные экстремальные явления станут нормой нашей жизни? И не могло ли это быть применением некоего «климатического оружия», как утверждают конспирологи?
Об этом aif.ru поговорил с океанологом, доктором географических наук, членом-корреспондентом РАН, заведующим лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорем Семилетовым.
Всё дело в таянии мерзлоты?
Дмитрий Писаренко, aif.ru: — Игорь Петрович, черноморское побережье накрыл мегашторм, который назвали «штормом века». Волны достигали 9 метров. Разрушена инфраструктура, подтоплены дома, ущерб в Крыму оценили более чем в 1,3 миллиарда рублей. В чём причина аномалии?
Игорь Семилетов: — Метеорологическая причина — балканский циклон. Метеорологи говорят, что такого шторма на Чёрном море не было 100, а то и 200 лет.
Так это или не так, но случившийся мегашторм — действительно аномальное метеорологическое явление. Есть основания предполагать, что количество таких аномальных событий на нашей планете будет расти, что уже подтверждено статистикой последних лет. Ряд математических моделей, разработанных ведущими климатологами, показывает, что усиление парникового эффекта приводит не только к потеплению атмосферы, но и увеличению частоты циклонов. Кроме того, циклоны будут становиться всё мощнее.
Механизм здесь такой. За счёт нарушения баланса цикла углерода, который проявляется в увеличении выбросов парниковых газов и потеплении, усиливается испарение воды. Конденсация паров воды в атмосфере приводит к выделению огромного количества энергии, а она приводит к образованию циклонов. Парниковый эффект — это своего рода энергетическая подпитка климатической системы.
В процессе потепления стал играть важнейшую роль такой фактор, как таяние вечной мерзлоты, которая является кладовой гигантского количества органического углерода. При потеплении наземная и подводная мерзлота тают, углерод в форме парниковых газов, метана и двуокиси углерода высвобождается и ещё больше усиливает парниковый эффект.
— Неужели таяние мерзлоты так существенно для потепления?
— Данные наблюдений последних лет говорят о том, что этот фактор в ближайшее время способен вносить вклад, соизмеримый с антропогенным. Отметим, что для таяния мерзлоты важен сам факт потепления климата, и неважно, в чём причина потепления — виноват ли человек или малоизученные проявления природных факторов.
Особое внимание международного научного сообщества сейчас вызывают возрастающие темпы таяния подводной мерзлоты и разрушения гигантских запасов арктических гидратов (твёрдого метана), что приводит к усилению массированных выбросов метана в атмосферу. Разрушение малой доли арктических шельфовых гидратов может привести к многократному увеличению концентрации атмосферного метана и труднопредсказуемым климатическим последствиям.
Согласно опубликованным экономическим моделям, разработанным в Кембриджском университете, последствия выброса нескольких процентов метана разрушенных гидратов может привести к быстрому потеплению климата на 2−3 градуса, то есть к тепловому эффекту, соизмеримому с удвоением содержания углекислого газа. Поэтому в области наук о Земле задача номер один сейчас —исследовать механизм и темпы деградации подводной мерзлоты. Они определяют масштабы выбросов метана из донных отложений морей Восточной Арктики, где сосредоточено более 80% всей подводной мерзлоты и запасы гидратов планетарного масштаба.
Это позволит более точно предсказать динамику изменения климата в ближайшие десятилетия, что станет основой для научно-обоснованного планирования хозяйственной деятельности в арктической зоне и в глобальном масштабе.
Циклы сломались, траектории нарушены
— Вернёмся к мегашторму в Чёрном море. Можно ли ожидать, что подобные штормы теперь будут происходить каждый год?
— Да, и возможно гораздо чаще, чем раз в год! Вся климатическая кухня пошла вразнос. Все ранее установленные гидрометеорологические циклы, закономерности во взаимодействии центров действия атмосферы сломались, что сильно усложняет долгосрочный прогноз погоды.
Простыми словами, изменились траектории движения циклонов, в значительной мере определяющих климат, в том числе в России. Эти траектории теперь тоже нарушены. Обычным делом стали вторжения холодных арктических масс в средние широты в тёплое время года. Раньше это было редким событием. Никогда циклоны так не «бегали» с севера на юг и с юга на север, что мы наблюдаем в наших ежегодных арктических морских экспедициях.
Кроме того, где-то с 2009—2010 годов в арктических морях России сильно увеличилась ветровая деятельность, что связано с уменьшением ледового покрова. Это привело к формированию крупных волн до 5−7 метров в морях Восточной Арктики, где раньше ветра редко превышали 10 метров в секунду, а высота волн — 2−3 метров. Этот пример иллюстрирует планетарный масштаб проявления аномальных метеоявлений.
— Одновременно с мегаштормом в Чёрном море Москву и Питер накрыл мощнейшей снегопад. Есть ли связь между этими экстремальными явлениями?
— Конечно, есть. Климатическая кухня определяется так называемыми центрами действия атмосферы. Это области высокого или низкого атмосферного давления, характерные для определённого региона земного шара.
На климат России и всей Евразии влияют исландский минимум и алеутский минимум — в этих местах зарождаются циклоны. Есть ещё сибирский и канадский максимумы — там зарождаются антициклоны. Представьте себе четыре гигантских колеса, которые вращаются в разные стороны, смещаются, взаимодействуют друг с другом. Они влияют на погоду в масштабе Евразийского континента, изменяют направления и скорость движения воздушных масс.
Недавние погодные аномалии на юге и северо-западе страны связаны друг с другом в том смысле, что являются фрагментами общей климатической картины. Вообще, зимой значительную часть территории России покрывает сибирский антициклон. Он приносит морозную и солнечную погоду, оттесняя на периферию и раскидывая циклоны, которые приходят к нам из Северной Атлантики.
Пока этот сибирский антициклон остаётся в силе, хотя может и смещаться. Как мы все могли заметить, в последние годы на Европейской части России случаются и бесснежные зимы, и оттепели посреди января. Как изменяется климат, мы видим на обыденном уровне. Так, например, в 1980-х в Москве или Питере нельзя было зиму без дублёнки перенести. А сейчас — ничего страшного, можно всю зиму в демисезонной куртке проходить.
Последствия стихийного бедствия в Крыму
Есть ли климатическое оружие на Аляске?
— Пошли разговоры, что эти катаклизмы могли быть применением секретного климатического оружия против России. Возможно такое?
— Я видел: вчера на центральном телевидении показывали украинскую ведьму с накачанными губами, живущую в Лос-Анджелесе. И эта ведьма утверждала, что это она наколдовала шторм, чтобы покарать Россию. Ну, если человек верит в ведьм, он может поверить и в климатическое оружие.
Но если отвечать по существу, то, насколько мне известно, эффективного климатического оружия не существует. Полагаю, что максимум, на что способен человек, — это разогнать облака в дни важных событий над Москвой.
— А что, были попытки создать это оружие?
— Полагаю, что были. С большой вероятностью это должны были попробовать. Но к успеху это не привело. Нельзя исключать, что и сейчас кто-то ведёт подобные разработки, но вряд ли они окажутся удачными: человеку не под силу воздействовать на климат в таких масштабах, там задействованы чудовищные энергии.
— Много говорилось о том, что американский научно-исследовательский комплекс HAARP, расположенный на Аляске, может влиять на погоду и виноват во многих погодных катаклизмах.
— Я не специалист в этой области, но в своё время развивал сотрудничество в области исследования цикла углерода между Дальневосточными институтами РАН и Университетом на Аляске. И, конечно, много раз слышал эти разговоры. Более того, неоднократно ездил на машине за грибами мимо комплекса HAARP.
Размеры его антенн впечатления на меня не произвели. Есть большое сомнение, что эти антенны могут быть источником мощного сигнала, способного повлиять не то что на климат, но даже на локальные погодные условия.
Например, они просто несоизмеримы с размерами антенн космической связи, которые до 2000-х встречались по маршруту Северного морского пути. Такая антенна многие годы была символом поселка Тикси — неформальной столицы Восточной Арктики.