09:57 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Подробный лунный календарь огородника и садовода на январь 2024 года

Список посевных дней в январе 2024 года. Посмотрите лунный посевной календарь огородника и садовода на январь, чтобы узнать благоприятные и неблагоприятные дни для планирования работ в саду и огороде.

Бывалые владельцы дач и частных домов знают, что сани нужно готовить летом, а изучить календарь лунных фаз еще до начала посевных работ. Посмотрите лунный посевной календарь огородника и садовода на январь, чтобы узнать благоприятные и неблагоприятные дни для подкормки, посадки и всех прочих маленьких и важных дел. Ваши желудок и урожай скажут вам спасибо.

Источник: РИА "Новости"

Фазы Луны в январе 2024 года

На посадку и рост растений влияет множество разных, порой тяжело контролируемых факторов. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, можно сохранить нервы и позитивный настрой, избавив урожай от возможной опасности. Так будет выглядеть Лунный календарь огородника на январь 2024 года:

  • 1 января (Пн) — убывающая Луна
  • 2 января (Вт) — убывающая Луна
  • 3 января (Ср) — убывающая Луна
  • 4 января (Чт) — последняя четверть
  • 5 января (Пт) — убывающая Луна
  • 6 января (Сб) — убывающая Луна
  • 7 января (Вс) — убывающая Луна
  • 8 января (Пн) — убывающая Луна
  • 9 января (Вт) — убывающая Луна
  • 10 января (Ср) — убывающая Луна
  • 11 января (Чт) — новолуние
  • 12 января (Пт) — растущая Луна
  • 13 января (Сб) — растущая Луна
  • 14 января (Вс) — растущая Луна
  • 15 января (Пн) — растущая Луна
  • 16 января (Вт) — растущая Луна
  • 17 января (Ср) — растущая Луна
  • 18 января (Чт) — первая четверть
  • 19 января (Пт) — растущая Луна
  • 20 января (Сб) — растущая Луна
  • 21 января (Вс) — растущая Луна
  • 22 января (Пн) — растущая Луна
  • 23 января (Вт) — растущая Луна
  • 24 января (Ср) — растущая Луна
  • 25 января (Чт) — полнолуние
  • 26 января (Пт) — убывающая Луна
  • 27 января (Сб) — убывающая Луна
  • 28 января (Вс) — убывающая Луна
  • 29 января (Пн) — убывающая Луна
  • 30 января (Вт) — убывающая Луна
  • 31 января (Ср) — убывающая Луна

Источник: Freepik

Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в январе

А теперь немного остановимся на самых опасных и приятных фазах и днях и разберемся, что и когда стоит и не стоит сажать.

Культура
Дата
Лук на зелень (перо), лук-севок
1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа
1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30
Редис, редька, дайкон
1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30
Однолетние цветы
4, 5, 11, 31
Двулетние и многолетние цветы
4, 5, 11, 31
Луковичные и клубневые цветы
4, 5, 11, 31
Перец (горький, сладкий)
6, 7, 19, 24, 25, 26
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.)
6, 7, 24, 25, 26
Томаты6, 7, 19, 24, 25, 26
Огурцы6, 7, 19, 24, 25, 26
Баклажаны6, 7, 19, 24, 25, 26
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в январе 2023 года
21, 22, 23
Источник: РИА "Новости"

План посевных работ в саду и огороде в январе

В общем лунный календарь садовода на январь мы обсудили, а теперь остановимся на каждом дне отдельно. Не забывайте, что помимо посевных работ не стоит забывать об уборке снега: после обильных снегопадов ветви молодых саженцев, хвойников, кустарников могут сломаться. Собранный снег может пригодиться для утепления многолетников, ягодных и декоративных кустарников и плодовых деревьев.

1 января (пн) по 2 января (вт) — Луна в Деве, убывает

Луна в знаке Дева — малоплодородный знак, подходящий для посева комнатных растений и однолетних цветов. Посаженные в этот день овощи хорошо укореняются, но обычно малоурожайны, не дают семян. В эти дни можно заняться обработкой почвы от вредителей.

3 января (ср) по 4 января (чт) — Луна в Весах, убывает

Весы — средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, придает аромат, насыщенность и красоту. Рекомендуется в эти дни заниматься посадкой луковичных цветов для выращивания в зимней теплице.

5 января (пт) по 7 января (вс) — Луна в Скорпионе, убывает

Плодороднее Скорпиона может быть только Рак. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и пускают корни, но восприимчивы к инфекциям. Рекомендуется уделить время поливу, рыхлению почвы и подкормке цветов.

8 января (пн) по 9 января (вт) — Луна в Стрельце, убывает

Стрелец — малоплодородный знак. Урожай будет незначительным, зато цветы, в сравнении с другими знаками, расцветут быстрее.

10 января (ср) — Луна в Козероге, убывает

Несмотря на то, что Козерог — средний по плодородности знак, он обеспечивает хороший урожай. Семена долго сохраняют всхожесть, а корневая система развивается медленно, но крепко. Деревья и многолетние кустарники, посаженные в этот день, будут долго плодоносить.

11 января (чт) — Луна в Козероге, новолуние

Посевы и пересадки не желательны.

12 января (пт) по 13 января (сб) — Луна в Водолее, растет

Водолей — бесплодный знак, поэтому лучше потратить это время на вспашку, рыхление, окучивание и прополку.

14 января (вс) по 15 января (пн) — Луна в Рыбах, растет

Растения, посаженные под знаком Рыб, имеют хорошие корни, короткий стебель и вкусные плоды. Рекомендуется полив, внесение удобрений.

16 января (вт) по 17 января (ср) — Луна в Овне, растет

Овен — неплодородный знак зодиака. Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и вряд ли сохранится. Лучше заняться подготовкой почвы под посев, уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием.

18 января (чт) по 19 января (пт) — Луна в Тельце, первая четверть/растет

У растений, посеянных и посаженных при Тельце, формируются большие урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится. Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице.

20 января (сб) по 22 января (пн) — Луна в Близнецах, растет

Растения, посеянные и посаженные под знаком Близнецов, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха. Лучший вариант — посвятить время удалению лишних побегов, борьбе с вредителями и болезнями.

23 января (вт) по 24 января (ср) — Луна в Раке, растет

Рак — самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Все посеянное в этот период всходит медленно, а плоды получаются очень сочными, хотя долго храниться не могут.

25 января (чт) — Луна во Льве, полнолуние

Посевы и пересадки не желательны.

26 января (пт) — Луна во Льве, убывает

Лев — неплодородный знак. Это самое благоприятное время для отдыха.

27 января (сб) по 29 января (пн) — Луна в Деве, убывает

Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений.

30 января (вт) по 31 января (ср) — Луна в Весах, убывает

Рекомендуется обрезка, полив, рыхление почвы и подкормка цветов.

Источник: Freepik

Работы в саду в январе

Лунный посевной календарь на январь 2024 года — отличное подспорье, но помнить стоит не только об урожае, поскольку есть дела и в саду. Стоит стряхнуть снег с ветвей деревьев и кустарников, чтобы они не сломались под тяжестью. Снег оставьте для грядок.

Работы в огороде в январе

В огороде для вас тоже припасено одно важное дело. Набросайте стрясенный снег на грядки — так вы согреете многие культуры, которые плохо переносят суровые морозы. Он же поможет напитать влагой почву в теплице. А вот с крыши снег нужно убирать, при этом после каждого снегопада.

Народные приметы для садоводов и огородников на январь

Не забываем и о народных мудростях.

  • Если первые дни января — солнечные и теплые, то в мае, наоборот, будет холодно и ветрено.
  • Теплая вторая половина месяца говорит об урожайном лете.
  • Чем теплее январь, тем позднее наступит весна.
  • Частые метели в январе — к частым летним дождям.

Источник: AP 2023

Вопросы и ответы

Возможно, у некоторых пытливых садоводов еще остались вопросы. Отвечаем.

Чем можно утеплить грядки с многолетними культурами?

Самое лучшее средство — натуральное. Если вы не утеплили грядки листьями осенью, то в январе у вас три варианта. Во-первых, солома, которая пропускает воздух, медленно перегнивает и защищает от холодов. Во-вторых, еловый лапник. Он удобен в работе, а о прикрытых ветками грядках можно забыть до самой весны. В-третьих, древесные опилки. С помощью всего нескольких мешков опилок можно утеплить на зиму все грядки.

Можно ли вовсе не заниматься садом и огородом зимой?

В целом, вы можете позволить себе расслабиться. Помните только, что семена некоторых цветов (пионы, горечавки, колокольчики, морозники) и большинства плодовых деревьев прорастают только после воздействия холодом. Поэтому перед посевом их следует выдержать в холодильнике от 1,5 до 3 месяцев.

Зачем нужно утаптывать снег вокруг деревьев?

Стоит утоптать снег вокруг яблонь и груш, чтобы до корней не добрались грызуны, а вот утаптывать снег вокруг косточковых пород деревьев нельзя — у них может подопреть корневая шейка.

Автор: Олеся Маевская

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