Подробный лунный календарь огородника и садовода на январь 2024 года

Бывалые владельцы дач и частных домов знают, что сани нужно готовить летом, а изучить календарь лунных фаз еще до начала посевных работ. Посмотрите лунный посевной календарь огородника и садовода на январь, чтобы узнать благоприятные и неблагоприятные дни для подкормки, посадки и всех прочих маленьких и важных дел. Ваши желудок и урожай скажут вам спасибо.
Фазы Луны в январе 2024 года
На посадку и рост растений влияет множество разных, порой тяжело контролируемых факторов. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, можно сохранить нервы и позитивный настрой, избавив урожай от возможной опасности. Так будет выглядеть Лунный календарь огородника на январь 2024 года:
- 1 января (Пн) — убывающая Луна
- 2 января (Вт) — убывающая Луна
- 3 января (Ср) — убывающая Луна
- 4 января (Чт) — последняя четверть
- 5 января (Пт) — убывающая Луна
- 6 января (Сб) — убывающая Луна
- 7 января (Вс) — убывающая Луна
- 8 января (Пн) — убывающая Луна
- 9 января (Вт) — убывающая Луна
- 10 января (Ср) — убывающая Луна
- 11 января (Чт) — новолуние
- 12 января (Пт) — растущая Луна
- 13 января (Сб) — растущая Луна
- 14 января (Вс) — растущая Луна
- 15 января (Пн) — растущая Луна
- 16 января (Вт) — растущая Луна
- 17 января (Ср) — растущая Луна
- 18 января (Чт) — первая четверть
- 19 января (Пт) — растущая Луна
- 20 января (Сб) — растущая Луна
- 21 января (Вс) — растущая Луна
- 22 января (Пн) — растущая Луна
- 23 января (Вт) — растущая Луна
- 24 января (Ср) — растущая Луна
- 25 января (Чт) — полнолуние
- 26 января (Пт) — убывающая Луна
- 27 января (Сб) — убывающая Луна
- 28 января (Вс) — убывающая Луна
- 29 января (Пн) — убывающая Луна
- 30 января (Вт) — убывающая Луна
- 31 января (Ср) — убывающая Луна
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в январе
А теперь немного остановимся на самых опасных и приятных фазах и днях и разберемся, что и когда стоит и не стоит сажать.
|Культура
|Дата
|Лук на зелень (перо), лук-севок
|1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30
|Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа
|1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30
|Редис, редька, дайкон
|1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30
|Однолетние цветы
|4, 5, 11, 31
|Двулетние и многолетние цветы
|4, 5, 11, 31
|Луковичные и клубневые цветы
|4, 5, 11, 31
|Перец (горький, сладкий)
|6, 7, 19, 24, 25, 26
|Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.)
|6, 7, 24, 25, 26
|Томаты
|6, 7, 19, 24, 25, 26
|Огурцы
|6, 7, 19, 24, 25, 26
|Баклажаны
|6, 7, 19, 24, 25, 26
|Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в январе 2023 года
|21, 22, 23
План посевных работ в саду и огороде в январе
В общем лунный календарь садовода на январь мы обсудили, а теперь остановимся на каждом дне отдельно. Не забывайте, что помимо посевных работ не стоит забывать об уборке снега: после обильных снегопадов ветви молодых саженцев, хвойников, кустарников могут сломаться. Собранный снег может пригодиться для утепления многолетников, ягодных и декоративных кустарников и плодовых деревьев.
1 января (пн) по 2 января (вт) — Луна в Деве, убывает
Луна в знаке Дева — малоплодородный знак, подходящий для посева комнатных растений и однолетних цветов. Посаженные в этот день овощи хорошо укореняются, но обычно малоурожайны, не дают семян. В эти дни можно заняться обработкой почвы от вредителей.
3 января (ср) по 4 января (чт) — Луна в Весах, убывает
Весы — средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, придает аромат, насыщенность и красоту. Рекомендуется в эти дни заниматься посадкой луковичных цветов для выращивания в зимней теплице.
5 января (пт) по 7 января (вс) — Луна в Скорпионе, убывает
Плодороднее Скорпиона может быть только Рак. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и пускают корни, но восприимчивы к инфекциям. Рекомендуется уделить время поливу, рыхлению почвы и подкормке цветов.
8 января (пн) по 9 января (вт) — Луна в Стрельце, убывает
Стрелец — малоплодородный знак. Урожай будет незначительным, зато цветы, в сравнении с другими знаками, расцветут быстрее.
10 января (ср) — Луна в Козероге, убывает
Несмотря на то, что Козерог — средний по плодородности знак, он обеспечивает хороший урожай. Семена долго сохраняют всхожесть, а корневая система развивается медленно, но крепко. Деревья и многолетние кустарники, посаженные в этот день, будут долго плодоносить.
11 января (чт) — Луна в Козероге, новолуние
Посевы и пересадки не желательны.
12 января (пт) по 13 января (сб) — Луна в Водолее, растет
Водолей — бесплодный знак, поэтому лучше потратить это время на вспашку, рыхление, окучивание и прополку.
14 января (вс) по 15 января (пн) — Луна в Рыбах, растет
Растения, посаженные под знаком Рыб, имеют хорошие корни, короткий стебель и вкусные плоды. Рекомендуется полив, внесение удобрений.
16 января (вт) по 17 января (ср) — Луна в Овне, растет
Овен — неплодородный знак зодиака. Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и вряд ли сохранится. Лучше заняться подготовкой почвы под посев, уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием.
18 января (чт) по 19 января (пт) — Луна в Тельце, первая четверть/растет
У растений, посеянных и посаженных при Тельце, формируются большие урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится. Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице.
20 января (сб) по 22 января (пн) — Луна в Близнецах, растет
Растения, посеянные и посаженные под знаком Близнецов, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха. Лучший вариант — посвятить время удалению лишних побегов, борьбе с вредителями и болезнями.
23 января (вт) по 24 января (ср) — Луна в Раке, растет
Рак — самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Все посеянное в этот период всходит медленно, а плоды получаются очень сочными, хотя долго храниться не могут.
25 января (чт) — Луна во Льве, полнолуние
Посевы и пересадки не желательны.
26 января (пт) — Луна во Льве, убывает
Лев — неплодородный знак. Это самое благоприятное время для отдыха.
27 января (сб) по 29 января (пн) — Луна в Деве, убывает
Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений.
30 января (вт) по 31 января (ср) — Луна в Весах, убывает
Рекомендуется обрезка, полив, рыхление почвы и подкормка цветов.
Лунный посевной календарь на январь 2024 года — отличное подспорье, но помнить стоит не только об урожае, поскольку есть дела и в саду. Стоит стряхнуть снег с ветвей деревьев и кустарников, чтобы они не сломались под тяжестью. Снег оставьте для грядок.
Работы в огороде в январе
В огороде для вас тоже припасено одно важное дело. Набросайте стрясенный снег на грядки — так вы согреете многие культуры, которые плохо переносят суровые морозы. Он же поможет напитать влагой почву в теплице. А вот с крыши снег нужно убирать, при этом после каждого снегопада.
Народные приметы для садоводов и огородников на январь
Не забываем и о народных мудростях.
- Если первые дни января — солнечные и теплые, то в мае, наоборот, будет холодно и ветрено.
- Теплая вторая половина месяца говорит об урожайном лете.
- Чем теплее январь, тем позднее наступит весна.
- Частые метели в январе — к частым летним дождям.
Возможно, у некоторых пытливых садоводов еще остались вопросы. Отвечаем.
Чем можно утеплить грядки с многолетними культурами?
Самое лучшее средство — натуральное. Если вы не утеплили грядки листьями осенью, то в январе у вас три варианта. Во-первых, солома, которая пропускает воздух, медленно перегнивает и защищает от холодов. Во-вторых, еловый лапник. Он удобен в работе, а о прикрытых ветками грядках можно забыть до самой весны. В-третьих, древесные опилки. С помощью всего нескольких мешков опилок можно утеплить на зиму все грядки.
Можно ли вовсе не заниматься садом и огородом зимой?
В целом, вы можете позволить себе расслабиться. Помните только, что семена некоторых цветов (пионы, горечавки, колокольчики, морозники) и большинства плодовых деревьев прорастают только после воздействия холодом. Поэтому перед посевом их следует выдержать в холодильнике от 1,5 до 3 месяцев.
Зачем нужно утаптывать снег вокруг деревьев?
Стоит утоптать снег вокруг яблонь и груш, чтобы до корней не добрались грызуны, а вот утаптывать снег вокруг косточковых пород деревьев нельзя — у них может подопреть корневая шейка.