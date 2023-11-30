На Крым надвигается новый шторм

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 1 декабря, в течение суток 2 и 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.
В этих условиях высок риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также обрывами линий электропередачи.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горы и леса, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, не находиться и не парковать автотранспорт близ рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.
Спустя два дня повторный удар стихии пришелся на Ялту. В городе оказались подтоплены школы и детсад, подъезды многоквартирных домов и дворы частных домохозяйств, а также разрушены подпорные стены и некоторые дороги.