12:42 (мск), источник: РИА Крым

На Крым надвигается новый шторм

СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15−20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 1 декабря, в течение суток 2 и 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

В этих условиях высок риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также обрывами линий электропередачи.

Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горы и леса, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, не находиться и не парковать автотранспорт близ рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.

Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.

Спустя два дня повторный удар стихии пришелся на Ялту. В городе оказались подтоплены школы и детсад, подъезды многоквартирных домов и дворы частных домохозяйств, а также разрушены подпорные стены и некоторые дороги.

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