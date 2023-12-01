12:51 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что углекислый газ стал еще сильнее влиять на климат

Американские ученые из Школы морских, атмосферных и наук о Земле Розенстила Университета штата Майами установили, что глобальное потепление продолжается не только из-за выбросов углекислого газа (CO2), но и из-за того, что сам CO2 становится более сильным парниковым газом с течением времени. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Источник: AP 2023

Специалисты использовали современные климатические модели и другие инструменты для анализа влияния роста выбросов углерода на стратосферу, которая охлаждается с увеличением концентрации CO2.

Количество тепла, удерживаемого в атмосфере в результате пропорционального роста концентрации углекислого газа называется радиационным воздействием. Долгое время этот параметр считался константой, то есть предполагалось, что у разных парниковых газов теплоемкость остается на одном уровне.

Как показало моделирование, охлаждение стратосферы повышает эффект улавливания тепла у углекислого газа, что делает CO2 более мощным парниковым веществом.

«Это открытие демонстрирует, что радиационное воздействие не является постоянным, а меняется по мере того, как климат реагирует на увеличение содержания углекислого газа», — отметил один из авторов исследования, физик Райан Крамер.

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