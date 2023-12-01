01:30 (мск), источник: ТАСС

Гидрометцентр рассказал, в каких регионах ожидается снежный декабрь

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Избыток осадков в декабре прогнозируется в Воронежской, Московской, Челябинской областях, Крыму и ряде других субъектов РФ. В нескольких регионах месяц ожидается холодным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«Избыток осадков прогнозируется в Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, Ставрополье, на юге Красноярского края», — сообщил он.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура ниже нормы в декабре ожидает шесть регионов страны. «Холодная погода, то есть температура ниже нормы, будет в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях. Московская область будет на грани — температура ожидается около и ниже нормы», — рассказал он.

Теплее обычного декабрь прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, Ставрополье и республиках Северного Кавказа.

Дефицит осадков будет в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, на Чукотке, а также в северной половине Якутии и на самом севере Хабаровского края.

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