Гидрометцентр рассказал, в каких регионах ожидается снежный декабрь

«Избыток осадков прогнозируется в Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, Ставрополье, на юге Красноярского края», — сообщил он.
По словам Вильфанда, среднемесячная температура ниже нормы в декабре ожидает шесть регионов страны. «Холодная погода, то есть температура ниже нормы, будет в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях. Московская область будет на грани — температура ожидается около и ниже нормы», — рассказал он.
Теплее обычного декабрь прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, Ставрополье и республиках Северного Кавказа.
Дефицит осадков будет в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, на Чукотке, а также в северной половине Якутии и на самом севере Хабаровского края.