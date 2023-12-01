В Воронеже в ноябре из-за потепления выпало 314% от нормы осадков
Главный метеоролог региона Александр Сушков отмечает, что происходит глобальное изменение климата.
Главный метеоролог региона Александр Сушков отмечает, что происходит глобальное изменение климата.
ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Воронеже выпадение 135 мм осадков в ноябре, что составляет 314% от месячной нормы. Это произошло из-за превышения среднемесячной температуры на 2 градуса, рассказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.
«Среднемесячная температура в ноябре оказалась на 2 градуса выше нормы: норма для Воронежа 0,4 градуса, а было 2,4 градуса. Выпало в Воронеже в ноябре 135 мм осадков, что составляет 314% от нормы. А по Воронежской области было +3 градуса и выпало 2,5 нормы осадков», — рассказал он.
По данным собеседника агентства, причиной этого стало глобальное изменение климата — потепление. Сушков отметил, что по его итогам 2022 года в регионе выпало более 800 мм при годовой норме осадков в 525 мм. «Климат становится теплее и более влажным», — отметил он.
Сушков уточнил, что декабрь в Воронежской области будет немного холоднее нормы: среднемесячная температура для Воронежа составляет −4,3 градуса, а ожидается −4,6. При этом синоптики прогнозируют, что при норме осадков в 48 мм для декабря в Воронеже выпадет около 63 мм. «Есть вероятность, что Новый год встретим со снегом», — сказал он.