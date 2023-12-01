Ракеты SpaceX сформировали новые «полярные сияния»
Это случилось из-за вращения первых ступеней Falcon 9.
Это случилось из-за вращения первых ступеней Falcon 9.
Жители США все чаще видят полярное сияние вдоль побережий. Но этот феномен в данном случае обусловлен не плазмой из короны Солнца, потоком направляющаяся к Земле, где обычно задерживается магнитным полем, а ракетами Falcon 9. Об этом пишет LiveScience.
Ракеты компании SpaceX пробивают кратковременные дыры в ионосфере, вследствие чего появляются красные полосы света, похожие на полярное сияние.
Эксперты предупредили, что людям и жизни в целом «сияния» не угрожают, однако изменения в ионосфере могут нарушать коротковолновую радиосвязь и создавать помехи сигналам GPS. Однако образованные дыры, которые обычно затягиваются примерно через десять минут, помогли бы ученым узнать больше про верхнюю часть атмосферы.
«Плотность ионосферы меняется каждую ночь, поэтому мы можем узнать кое-что об эффективности химического состава, наблюдая за многими событиями», — заключили специалисты.
Ранее орбитальный аппарат зафиксировал сияние зеленого цвета над Марсом.
Анна Морозова